¡ÖÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤¬¸£¤¯µÒ¼ÖÎó¼Ö¡×¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡½¡½¡È»à¿À¡É¤¬¸£¤¤¤¿JRÅìÆüËÜ¡ÖºÇ¸å¤ÎÎó¼Ö¡×¤Ë¾è¤ë ´´Éô¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿µ¡´Ø¼Ö¤Îº£¸å
¤³¤ì¤Ë¤ÆÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÖÎ¹µÒÎó¼Ö¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥é¡×
¡¡JRÅìÆüËÜ¿·³ã»Ù¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î24Æü¡¢¹ñÅ´»þÂå¤Î1960Ç¯Âå¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÊEL¡Ë2µ¡¼ï¤ò¡¢12·ÏµÒ¼Ö¤ÎÁ°¸å¤ËÏ¢·ë¤·¤Æ¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë·Á¼°¤Ç±¿Å¾¤¹¤ëÎ×»þ²÷Â®¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»£¤êÅ´¡¢Âç½¸·ë¡ª¡Û¤³¤ì¤¬ÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¸£°ú¡ÖºÇ¸å¤ÎÎ¹µÒÎó¼Ö¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Î¹µÒ±Ä¶È¤«¤éÂàÌò¤·¤¿¤Î¤Ï¿·³ã¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÎEF81·Á¤ÈEF64·Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏJRÅìÆüËÜ¤¬ÍÊ¤¹¤ë½¾Íè·¿ÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î¡ÖÎ¹µÒÎó¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î±Ä¶È±¿Å¾½ªÎ»¡×¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®±ÛËÜÀþ¤ÎÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡Ë¡½¿·ÄÅ¡Ê¿·³ã»Ô¡Ë´Ö¤ò2±ýÉü¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÏËþ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢±èÀþ¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¡Ö»£¤êÅ´¡×¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò·ÐºÑÉô¼¡Ä¹¡¦Å´Î¹¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¿³ºº°÷¡Ë¤Ï¾è¼Ö¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤òÎ¹µÒÎó¼Ö°Ê³°¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òJRÅìÆüËÜ´´Éô¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²óÅú¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄ¾Î®Î¾ÍÑÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÎEF81·Á¤Ï¡¢50¥Ø¥ë¥Ä¤ª¤è¤Ó60¥Ø¥ë¥Ä¤Î¸òÎ®ÅÅ²½¶è´Ö¤È¡¢1500¥Ü¥ë¥È¤ÎÄ¾Î®ÅÅ²½¶è´Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëËÌÎ¦ËÜÀþ¤ä¿®±ÛËÜÀþ¡¢±©±ÛËÜÀþ¤Ê¤É¤ÎÄÌ¾Î¡ÖÆüËÜ³¤½Ä´ÓÀþ¡×¤òÄ¾ÄÌ±¿¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½£¤È¶å½£¤Î¹ÈÏ°Ï¤ÎÃÏ°è¤ÇÎ¹µÒÎó¼Ö¤È²ßÊªÎó¼Ö¤ò¸£°ú¤·¡¢¿²ÂæÆÃµÞ¤Î¡ÖÆüËÜ³¤¡×¡ÊÂçºå¡½ÀÄ¿¹¡Ë¤ä¡¢¤È¤â¤Ë¾åÌî¡½»¥ËÚ´Ö¤òÁö¤Ã¤¿¡ÖËÌÅÍÀ±¡×¤È¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤âÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï1979Ç¯À½¤Î140¹æµ¡¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ä¾Î®ÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÎEF64·Á¤ÏÍ¥¤ì¤¿Ç´ÃåÀÇ½¤¬ÆÃ¿§¤Î¡Ö»³³ÙÏ©Àþ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡×¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ç¡¢Ãæ±ûËÜÀþ¤ä¼Ä¥Î°æÀþ¡¢¾å±ÛÀþ¤Ê¤É¤ÎµÞ¸ûÇÛ¤¬¤¢¤ëÏ©Àþ¤ÇµÒ¼Ö¤ä²ß¼Ö¤òÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ëÍ¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿²ÂæÆÃµÞ¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î¡×¡Ê¾åÌî¡½ÀÄ¿¹¡Ë¤ä¡ÖËÌÎ¦¡×¡Ê¾åÌî¡½¶âÂô¡Ë¤Ê¤É¤ò¸£¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤Á¿·³ã¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëEF64·Á¤Î1030¡Á32¹æµ¡¤Î3Î¾¤Ï¡Ö»à¿À¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Ê¤¤Â¯¾Î¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°úÂà¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ²òÂÎ¤¹¤ë¹©¾ì¤Ê¤É¤Ø±¿¤ÖÇÑ¼Ö²óÁ÷¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é3Î¾¤Ï¡ÖÁÐÆ¬Ï¢·ë´ï¡×¤òÁõÈ÷¤·¡¢µ¡´Ø¼Ö¤ä²ß¼Ö¤È¤Ä¤Ê¤°»þ¤Ë»È¤¦¡Ö¼«Æ°Ï¢·ë´ï¡×¤Î¤Û¤«¡¢¼«Áö¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤È¤Ä¤Ê¤°»þ¤Î¡ÖÌ©ÃåÏ¢·ë´ï¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áÇÑ¼Ö²óÁ÷¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¿·¼Ö²óÁ÷¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃµÞ¤è¤ê¤â¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¤Ï¤Ê¤à¤±
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×¤Ë¤Ï¿·ÄÅ¡½²ñÄÅ¼ã¾¾¡ÊÊ¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡Ë´Ö¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÊSL¡ËÎó¼Ö¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë12·ÏµÒ¼Ö7Î¾¤¬½¼Åö¤µ¤ì¡¢¿·ÄÅÂ¦¤ËEF81·Á140¹æµ¡¡¢Ä¹²¬Â¦¤ËEF64·Á1030¹æµ¡¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÄÅ±Ø¤ÎÅÅ¸÷É½¼¨´ï¤ËµºÜ¤·¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×2¹æ¤ÎÈ¯¼Ö°ÆÆâ¡£¸£°ú¤¹¤ëEF64¤ÎÀèÆ¬Éô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡1¹æ¤ÏÄ¹²¬10»þ55Ê¬È¯¿·ÄÅ11»þ42Ê¬Ãå¡¢2¹æ¤Ï¿·ÄÅ12»þ20Ê¬È¯Ä¹²¬13»þ5Ê¬Ãå¡¢3¹æ¤ÏÄ¹²¬13»þ57Ê¬È¯¿·ÄÅ14»þ44Ê¬Ãå¡¢4¹æ¤Ï¿·ÄÅ15»þ44Ê¬È¯Ä¹²¬16»þ35Ê¬Ãå¡£Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç¡¢¾è¼Ö¤Ë¤Ï±¿ÄÂ¤Î¤Û¤«¤Ë»ØÄêÀÊ·ô¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤¬Ä¹²¬±Ø¤Ç¿·ÄÅ¹Ô¤¤Î1¹æ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢Ãæ´Ö¤Î4¹æ¼Ö¤ÎÅ¸Ë¾¼Ö¤Ë¤Ï¡Ö¾è¼ÖµÇ°¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¡°õ¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Î¸£°úµ¡¤Ç¤¢¤ëC57·Á180¹æµ¡¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖSince1988 SL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡¡¿·ÄÅ↔²ñÄÅ¼ã¾¾¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤´¾è¼Ö100Ëü¿ÍÃ£À®¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤ÎÇäÅ¹¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ï¥¬¥¤òÍ¹Á÷¤Ç¤¤ë¥Ý¥¹¥È¤ÏÅêÈ¡¸ý¤Ë¡ÖËÜÆü¤Î¼è½¸¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÎÅ½¤ê»æ¤ò¤·¤ÆÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÈ¯»þ¤Ë¾èÌ³°÷¤¬Îó¼ÖÌµÀþ¤Ç¸ò¿®¤·¡¢Á°¸å¤ÎÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤¬¡Ö¥Ô¡¼¡×¤È¤¤¤¦·ÙÅ«¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÖµÒ¼ÖÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥±¥ó¥¹¤Î¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¼ÖÆâÊüÁ÷¤Ï¡¢EF64·Á¤ÈEF81·Á¤¬Á°¸å¤ËÏ¢·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Ï©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Î¾·Á¼°¤Îµ¡´Ø¼Ö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤ÊµÇ°Îó¼Ö¤Ç¤¹¡£Å´Æ»¤ÎÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾µ¡´Ø¼Ö¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸£°ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÖÁë¤«¤é¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡EF64·Á¤ÈEF81·Á¤ÎÆÃÄ§¤ÎÀâÌÀ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡ÖÅ´Æ»¤Î¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»°¤Ä¤Î»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ì¾µ¡¤¬¡¢³§ÍÍ¤òÅ´Æ»¤Î³¹¡¦¿·ÄÅ¤Ø¤È¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ÞÃß¤Î¤¢¤ëÊ¸¸À¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ä¹²¬¹Ô¤¤ÎÎó¼Ö¤Ç¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤Î¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»°¤Ä¤Î»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ì¾µ¡¤¬¡¢³§ÍÍ¤òµ¡´Ø¼Ö¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¦Ä¹²¬¤Ø¤È¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹ÔÃæ¤Ï¥ì¡¼¥ë¤Î¿½Ì·Ñ¤®ÌÜ¤ò¼ÖÎØ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë²»¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¶Á¤¡¢½ê¡¹¤ÇÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë·ÙÅ«¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÅ´Æ»Î¹¹Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ¹¾ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×¤Ï²÷Â®¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÃµÞÎó¼Ö¤è¤êÄä¼Ö±Ø¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆÃµÞ¡Ö¤·¤é¤æ¤¡×¡Ê¿·³ã¡½¾å±ÛÌ¯¹â¡¦¿·°æ¡Ë¤ÏÄ¹²¬¡½¿·ÄÅ´Ö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸«Éí¡¢Åì»°¾ò¡¢²ÃÌÐ¤Î3±Ø¤Ë»ß¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¶î¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸«Éí±Ø¤Ç¤Ï¿·³ãÈ¯¾å±ÛÌ¯¹â¹Ô¤¡Ö¤·¤é¤æ¤¡×4¹æ¤Î¸òÄ¾Î®Î¾ÍÑÆÃµÞ·ÁÅÅ¼ÖE653·Ï¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ÎÀþÏ©¤ò¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×¤¬ÁÇÁá¤¯ÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ»ö¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´´Éô¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡Öº£¸å¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×1¹æ¤Î45Ê¬¤Û¤É¤Î¹ÔÄø¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëE129·ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Î¹¾ð¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÁë¤ËÅÄ±àÉ÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÒ¼ÖÎó¼Ö¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÀÎ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸«Éí±Ø¤ËÄä¼ÖÃæ¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤·¤é¤æ¤¡×4¹æ¡£ÄÌ²á¤¹¤ë²÷Â®¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×¤«¤é¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡É®¼Ô¤¬Âç³Ø»þÂå¤Î1993Ç¯²Æ¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇJRÅìÆüËÜÅìËÌËÜÀþ¤Î´ä¼ê¸©Æâ¤Î¶è´Ö¤ò°ÜÆ°Ãæ¤Î¸÷·Ê¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡ÖÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¡×¤ò·È¤¨¡¢ÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤¬¸£¤¯ÀÖ¿§¤Î50·ÏµÒ¼Ö¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ºÂÀÊ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿µ²±¤¬¡¢¤Ä¤¤ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦EL¹æ¡×¤Ï¼ÖÆâ¤ÎºÂÀÊ¤¬¡ÖËþ°÷¸æÎé¡×¤È¤Ê¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ç¡¢±èÀþ¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÀ¤¦¹õ»³¤Î¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¹µÒÎó¼Ö¤«¤é¤Î°úÂà¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î³èÍÑË¡¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡É®¼Ô¤¬JRÅìÆüËÜ´´Éô¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ê¡¢¡Öº£¸å¤ÏÇÑ¼Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ¼Ö¤ä¿·¼Ö¤Î²óÁ÷¤Î¸£°ú¤Ï¸òÄ¾Î®Î¾ÍÑ»ö¶ÈÍÑ¼ÖÎ¾E493·Ï¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¾ù¤ê¡¢¿²ÂæÆÃµÞ¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µÒ¼ÖE26·Ï¤¬°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÒ¼ÖÎó¼Ö¤ò¸£¤¯Ìò³ä¤â¼º¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´´Éô¤Î¡Ö¤â¤¦ÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¡¢É®¼Ô¤Ï¿·ÈþÆîµÈ¤ÎÆ¸ÏÃ¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Î¥é¥ó¥×¡×¤Î¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥é¥ó¥×¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¦Ç·½õ¤¬ÇÑ¶È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤Î»þÀ¤¤Ï¤¹¤®¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤Ï¿Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÀÐ¤òÅê¤²¡¢ÌÚ¤Ë¤Ä¤ë¤·¤¿¥é¥ó¥×¤ò³ä¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥×¤ÎÈÎÇä¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤ÏÅÅµ¤¤Ç¡¢Ì¦Ç·½õ¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£ÅÅµ¤¤Î»þÀ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éºÐ·î¤¬²á¤®¡¢¤½¤ÎÅÅµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÁö¤ëµ¡´Ø¼Ö¤Þ¤Ç¤â¤¬¡ÖÂà¾ìÀë¹ð¡×¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡½¡½¤·¤«¤â¡¢²òÂÎ¤¹¤ë¹©¾ì¤Ø¤ÈÇÑ¼Ö¤ò»à½Ð¤ÎÆ»¤Ø¤¤¤¶¤Ê¤¦¡Ö»à¿À¡×¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤¿EF64·Á1030¡Á1032¹æµ¡¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¤é¤¬½ªßá¤ÎÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡½¡½
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Î½¾Íè·¿ÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¤ÎÂà¾ì¤ËÀËÊÌ¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÊ¿²ÈÊª¸ì¡×¤ÎËÁÆ¬¤Î°ìÀá¡Ö½ô¹ÔÌµ¾ï¤Î¶Á¤¤¢¤ê¡×¤¬¸½À¤¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£