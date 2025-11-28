東京電力社員の男が、インターネットオークションで、偽物の浮世絵の木版画を浮世絵師が作った本物だと装って販売したとして、警視庁に逮捕されました。

■有名浮世絵師の木版画 本物と偽り…東電社員逮捕

詐欺の疑いで逮捕されたのは、福島県富岡町に住む東京電力ホールディングス社員の野々山勝章容疑者（53）です。

捜査関係者によりますと、野々山容疑者は2025年4月13日、偽物の浮世絵の木版画を本物と装ってインターネットオークションサイトに出品し、約120万円で販売した疑いがもたれています。

■有名浮世絵師 偽作多数出品か…

野々山容疑者が出品したのは、浮世絵師・歌川国芳の作品「相馬の古内裏」と月岡芳年の作品「奥州安達がはらひとつ家の図」の木版画の偽物2点でした。

「相馬の古内裏」は67万9000円、「奥州安達がはらひとつ家の図」は50万2000円で落札されていたということです。

さらに、野々山容疑者のアカウントには、葛飾北斎の代表作「神奈川沖浪裏」など、有名浮世絵師の版画が多数出品されていたとみられています。

■タイトルに「真作」も…

野々山容疑者の出品情報には「真作と保証できる作品に【真作】と表記いたします」と記載されていて、タイトルには「真作」と書かれていたということです。

また、「非常に古いものです」「時代物としてのシミ・イタミなど見られます」と、あたかも本物かのような記載が羅列されていたということです。

■“裏面にもプリント” 巧妙に偽作作製か

出品された偽物の版画は野々山容疑者の自宅で作製されたものとみられ、本物の作品の画像データを入手したうえで、プリンターで版画用の和紙に画像を印刷、塗料を使い版画が古いものであるように加工していたとみられています。

さらに裏面からみると、本来の版画と同様に版画が透けて見えるように裏面にも印刷がされるなど、巧妙に作製されていたということです。

■オークションサイトのシステム悪用か

今回利用されたサイトの決済システムでは、購入者が落札し入金すると一度、サイト側が代金を保管し、商品が到着したことの確認がとれたことを購入者が報告すると代金が出品者側に振り込まれる仕組みでした。

しかし、万が一商品に不備等があってもその後は当事者間の話し合いでの解決となり、解決しないまま保管期間の28日間がすぎると、そのまま代金は出品者に振り込まれるといいます。

今回、被害にあった購入者は30代の男性。サイトで作品を確認し購入したものの、実物が届いた瞬間違和感を覚え、出品者である野々山容疑者に連絡をとったといいます。

■他にも落札者 警視庁、全容解明進める

男性は自身で鑑定機関に依頼をし偽作であることを証明しましたが、その後、連絡がつかなくなり、保管期間の28日間がすぎ決済が完了してしまったということです。

野々山容疑者のアカウントには、他にも2024年11月に出品され、その後、落札された作品が4点、2025年4月に落札された作品が3点ほど確認されていて、警視庁は他に被害者がいないかなど全容解明を進めています。