２８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）との“ランデブー”でリヨ（北香那）が弁当を準備するも、結局中身が分からないまま終了してしまい、ネットも気になるという声が上がった。

この日の「ばけばけ」ではヘブンとリヨが松江の県庁で待ち合わせ。江藤知事（佐野史郎）と錦織（吉沢亮）が、その様子を偵察していた。江藤知事は、どうしてもヘブンと会うという娘に、県庁ならば良いという条件を出していたことから、２人は県庁の中を８往復。

ようやくリヨが弁当を広げようとすると、ヘブンは「まだお腹が減っていない」とし、リヨを連れていきたいところがある…と誘う。ヘブンは、江藤知事と錦織が尾行しているのも気付いており、２人も誘って城山稲荷へ行く。

ヘブンから誘ってもらったことにリヨは大喜びだったが、ヘブンは城山稲荷のキツネの石像に夢中。リヨのこともほったらかしで、怒ったリヨはヘブンの家に先に戻って来てしまう。家にいたトキ（高石あかり）はびっくり。リヨは「ここで待たせて」といい「アンビリーバボー！」と半泣きになる。

結局、その後リヨはヘブンと会えたのか。用意した弁当はどうなったのか。特に弁当は、わざわざトキに好物を聞きに来たほど力を入れていたが、錦織が「（好物は）糸こんにゃく」と敢えてヘブンの大嫌いなものを伝えており、どうなったのか、ネットも気になっている様子。

「糸こんにゃくぎっしり弁当を見てみたかった気もする」「弁当に糸こんにゃくが入っていたか、否か。それが気になる」「糸こんにゃく弁当がお披露目されなくて本当に良かった。ヘブン先生と錦織さんが袖手のつかない地獄にならずに済んだ」「ジゴク、もとい弁当箱の蓋が開かなくてよかった」「ところでおリヨさま渾身の糸こんにゃく弁当どうなった？」など反響を呼んでいた。