元巨人で、今季まで西武でプレーした松原聖弥外野手が２８日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。

１６年育成ドラフト５位で巨人に入団し、２年目の１８年７月に支配下登録をつかんだ。２１年にはともに育成出身ではセ初となる先頭打者本塁打、２ケタ本塁打（１２本）を放ったが、その後は思うような成績を残せず、２４年途中にトレードで西武に移籍。今季は１軍で８試合の出場に終わり、１０月１日に戦力外通告を受けた。

インスタグラムには「この度、引退する事に決めました。ジャイアンツ７年半、ライオンズ１年半、９年間本当にご声援ありがとうございました。ジャイアンツ関係者、ライオンズ関係者の皆様、本当にお世話になりました。どんな時も支えてくれた家族、仲間、スタッフ、指導者、そしてファンの皆さま。僕は本当に素晴らしい人たちに恵まれていました。心から感謝しています。９年と短くはありますが、プロとして戦えた日々は、僕の人生の誇りです。これからも新しいステージで、自分らしく挑戦を続けていきます。今後ともよろしくお願い致します。」（原文ママ）とつづった。

今後はジャイアンツアカデミーコーチとして巨人に戻り、新たな人生を歩んでいく。