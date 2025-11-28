佐賀支局長 緒方慎二郎

名前のイメージと異なり、佐賀県内の市町で最小面積の大(おお)町(まち)町(ちょう)。

そこでしか食べられない地元グルメがあると聞き、足を運んだ。

産炭地を支えたソウルフード…一度は消えた「幻の味」が復活

国道３４号沿いの「家族庵(あん)」で注文したのは「大町たろめん」（８００円）。見た目はちゃんぽんのようだが、似て非なるものだ。野菜や豚の頭部の肉を炒めた具材の下から出てきたのは、ツルッとしたうどん麺。牛骨と鶏ガラがベースのスープは、粗めにおろしたショウガが利いており、思わず飲み干した。

「『昔はもっと塩っ気があった』という人もいるけれど、幅広い年代の人が食べやすいようにマイルドにしています」と店主の鈴山謙介さん（５５）は語る。

実はこの「たろめん」、一度は姿を消している。

産炭地として栄えた時代、重労働の炭鉱マンを支えたスタミナ料理。閉山後も地元のソウルフードとして愛され続けたが、町内で唯一提供していた食堂が２０００年にのれんを下ろし、食べられなくなったのだ。

「幻の味をもう一度」。まちおこしにつなげようと、町商工会がこの食堂の主人に味の伝授を請うたのは閉店から１０年後。地元の飲食店有志が作り方を教わり、試行錯誤を重ねて再現した。現在は町内３店舗のメニューに名を連ねる。鈴山さんは「この味を絶やすことのないよう頑張りたい」と意気込んでいる。

こちらもオススメ…「黒蜜きな粉」パフェ

胃袋が満たされると、甘いものが欲しくなってくる。

お隣の武雄市まで足を延ばし、名所・武雄温泉楼門の前にある「佐嘉平川屋武雄温泉本店」へ。佐賀県は全国有数の大豆の産地。豆乳ソフトクリームを使ったパフェのうち、「黒蜜きな粉」（６５０円）をいただいた。

１９５０年創業の豆腐メーカーの店だけあって、豆乳の味をしっかり感じられる。店の足湯につかり、湯の街の風情を楽しみながら食べるのも乙なものだ。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

家族庵

佐賀県大町町大町９７８の１

午前１１時〜午後２時半、午後５時半〜８時半。火、金曜定休

詳細はウェブサイトで。

佐嘉平川屋武雄温泉本店

佐賀県武雄市武雄町武雄７４１１

午前９時〜午後６時（ラストオーダーは、レストランが午後４時半、カフェが同５時半）

詳細はウェブサイトで。