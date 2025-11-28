ドラマや映画、ライブなど多方面で展開する、総合エンターテインメントプロジェクト「HiGH＆LOW」が27日、インスタグラムの公式アカウントを更新。同シリーズのタイ版「HiGH＆LOW： BORN TO BE HiGH」の制作を発表した。

公式アカウントでは「タイ GMMTVとタッグ シリーズ初の海外進出！『HiGH＆LOW： BORN TO BE HiGH』！！制 作 決 定 ！！」と発表し、ビジュアルを公開した。

続けて「シリーズ初の海外進出となる本作『HiGH＆LOW： BORN TO BE HiGH』は、2027年の放送・配信を予定。10年で築き上げてきた世界観と、タイエンタメ界を牽引するGMMTVのキャスティング・制作力が掛け合わさり、『HiGH＆LOW』は新たなステージへ躍進します タイの大スター13名が集結する新章『HiGH＆LOW： BORN TO BE HiGH』で拡張するハイロー・ユニバース。今後の展開にぜひご期待ください」と呼びかけた。

また、公式アカウントではナノン・コラパット、ポンド・ナラウィット、スカイ・ウォングラウィー、カオタン・タナワット等の出演を発表し「豪華キャストが一堂に集結し、まさに”タイが誇るスター総出演”の超大型プロジェクト」とコメントした。

「HiGH＆LOW」は15年にドラマ「HiGH＆LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.」を放送。9月に10周年プロジェクトの始動を発表し、来年1月2日からSHIBUYA TSUTAYAでコラボレーションカフェやポップアップの展開を発表した。