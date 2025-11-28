SKINNYDIP LONDON×カートゥーン ネットワークの限定コラボ登場♡

ロンドン発のライフスタイルブランドSKINNYDIP LONDONが、カートゥーン ネットワークとのコラボコレクションを2025年11月28日（木）より全国のヴィレッジヴァンガードにて一般販売開始♡アドベンチャー・タイムやデクスターズラボなど、平成レトロ＆Y2Kムード満載の人気アニメキャラクターが、ポップでギラギラなデザインに大変身！SNSでも話題のアイテムをぜひゲットして♪

注目のコラボアイテムラインナップ

コレクションには、毎日使える実用アイテムがラインナップ。Phone用ケース（4種）3,960円や、ビーズフォンストラップ（4種）2,420円、

ポーチ（4種）2,750円、ワイヤレスイヤホンケース（4種）2,970円。

SKINNYDIPらしいグリッターやホログラフィックを取り入れた、他にはない特別感満載のデザインです♡

懐かしアニメがポップに生まれ変わる

今回登場するコラボ作品は、アドベンチャー・タイム、おくびょうなカーレッジくん、デクスターズラボ、ルーニー・テューンズの4作品。

昔テレビに夢中になったキャラクターたちを、SKINNYDIP LONDONならではのキラキラ＆カラフルな世界観で現代風にアップデート。持っているだけでテンションが上がるアイテムばかりです♪

販売情報・注意事項

全国のヴィレッジヴァンガードにて順次発売（※一部店舗除く、発売日異なる場合あり）。取り扱い商品や在庫は店舗により異なりますので、事前に特設ページでチェックするのがおすすめです。

お気に入りのキャラクターアイテムを見つけて、日常に彩りをプラスしましょう♡

