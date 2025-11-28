好き&行ってみたい「高知県の商店街・市場」ランキング！ 2位「はりまや橋商店街」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜70代の男女241人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「高知県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「全長約120メートルに約40店が軒を並べる商店街で、木造のアーケードだから見てみたい」（40代女性／長崎県）、「小規模ながら昔ながらの商店や飲食店があり、落ち着いた雰囲気で散策できるから」（40代男性／静岡県）、「高知の観光名所であるはりまや橋の近くにあるため」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「カツオのたたき、ウツボ、皿鉢料理など高知名物が全部食べられる 屋台風の店がずらりと並び、活気がすごい 観光客も地元客も一緒にワイワイ楽しめる」（50代男性／神奈川県）、「高知の郷土料理や地酒、雑貨店が60軒以上集まり、好きな料理を買って共用スペースで楽しめるのが面白いので」（50代男性／広島県）、「高知の友人から、藁焼きのかつおのたたきならここで！と言われました。高知のおいしいものがここなら楽しめると思っています」（50代女性／栃木県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：はりまや橋商店街（高知市）／27票高知市の中心部にある「はりまや橋商店街」は、高知の観光名所である「はりまや橋」の近くに位置しています。高知を代表する商店街の一つで、地元の生活を支える店舗やお土産屋、飲食店などが集まっています。近隣の商店街と接続しているため、高知城方面から続く広大なアーケード街の一部として、利便性が高く、多くの人に利用されています。歴史的な名所と共に、高知の活気を感じられる場所です。
1位：ひろめ市場（高知市）／101票堂々の1位に輝いたのは、高知市にある「ひろめ市場」です。約60軒ほどの飲食店や土産物店が並び、屋台村のようなにぎやかさとフードコートのように気軽にグルメを楽しめることから人気を集めています。特に、高知名物の「鰹のたたき」をはじめとする郷土料理や海産物をその場で味わえる活気あふれる雰囲気が観光客に大人気。地元の人はもちろん、県外からの観光客も多く訪れる高知の台所であり、食文化を体験できるスポットとして圧倒的な支持を得ました。
