おびすやのピリカラ 青のり佃煮

福島県相馬市の汽水湖「松川浦」で養殖された緑藻「アオサ」（ヒトエグサ）を加工した青のりの佃煮(つくだに)だ。

濃厚なのりの香りに食欲がそそられる。

震災乗り越え生産再開…のりの香りとほのかな甘さ

１９５０年頃、松川浦沿いにあった民宿「おびすや」が夕食の一品として出したのが始まり。名物のおかずとして好評を集め、地元のスーパーでも販売するようになった。民宿は東日本大震災の津波で全壊し、廃業した。「また作ってよ」という住民の声に後押しされ加工会社を設立し、２０２１年に生産を再開した。

一つひとつ手作りで加工する民宿時代のこだわりは今も変わらない。イカやニンジン、ゴボウと具だくさんで、ほのかな甘さと塩味が調和し、ご飯のお供にぴったりだ。

トーストにのせるのもお勧め

おびすや代表の久田則雄さん

「保存料を使わない自然の味がこだわりです。ご飯はもちろん、豆腐や納豆に添えるほか、チーズと一緒にトーストにのせて食べるのもお勧めです。お気に入りの食べ方で召し上がってください」

お取り寄せ

１００グラム４４０円、１８０グラム７５０円（税込み、送料別）。注文はウェブサイトで受け付けている。

全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。