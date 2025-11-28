アイドルグループ、＃ババババンビが、2026年3月をもって解散することを発表した。

公式サイトでは「この度、2026年3月をもちまして、#ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と報告。「今回の決断は、メンバーと運営にて話し合いを重ね、その上で合意に至ったものです。各メンバーが抱える目標や夢、そして次のステージへ進むための前向きな想いを、運営としても最大限尊重いたしました。6年間という節目を迎えるタイミングで、グループとしての物語を『美しく締めくくる』という共通の意思を確認し、今回の結論に至っております」と経緯を説明した。

最終公演は26年3月に開催予定とのこと。「6年間で築き上げてきた景色の集大成を、この日ファンの皆様にお届けできるよう、最後まで全力で準備してまいります。残りの活動期間も、メンバー・スタッフ一同、最後まで全力で駆け抜けてまいります。引き続き#ババババンビをよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

＃ババババンビ 20年1月30日に芸能事務所ゼロイチファミリアが手がける初のアイドルグループとして誕生。「“馬鹿”みたいに楽しくいきたい」から「馬」と「鹿」を組み合わせた造語がグループ名の由来。「TIFアイドル総選挙2022」で初代王者に輝いた。