ドル円理論価格 1ドル＝156.36円（前日比-0.31円） ドル円理論価格 1ドル＝156.36円（前日比-0.31円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝156.36円（前日比-0.31円）



割高ゾーン：157.01より上

現値：156.24

割安ゾーン：155.72より下



過去5営業日の理論価格

2025/11/27 156.68

2025/11/26 155.88

2025/11/25 156.73

2025/11/24 155.70

2025/11/21 157.46



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト