平成フラミンゴ・RIHO、2026年に“絶対やりたいこと”を公表！親友ぺえも驚き「言っていいの？」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

11月27日（木）に放送された同番組では、人気YouTuberのRIHOが2026年に“絶対やりたいこと”を発表する場面があった。

【写真】RIHOの“夢”に参加してほしい番組に縁のあるアーティスト

今回は先日コカ・コーラのフェスに平成フラミンゴが参加したという話から、MC3人が「自分でフェスをプロデュースするなら誰を呼びたい？」という話題を展開。

これにRIHOが「フェスかわかんないけど、絶対来年やりたいことがあって…」と話し出すと、唐突な発言に親友のぺえも思わず「言っていいの？」と驚いてしまう。

そんなRIHOが掲げる願望とは「“海の家”をやりたい」というもの。以前から“海が似合う男が好き”と公言しているRIHOならではの目標に、ぺえも「いつかやりたいな私も。楽しそうだよね」と共感した。

さらにRIHOは「海系のアーティスト呼んで、平井大さんとかサザンオールスターズだったり…」と願望を語っていくと、「あと“バリ”」と以前メンバーがゲスト出演して番組にも馴染みがあるBALLISTIK BOYZの名前を挙げる。

これに稲田が「来てくれる？」と笑うと、ぺえは「『わたジゴ（※私が愛した地獄）』のコネを使いましょう！」とコメントして笑いを誘っていた。