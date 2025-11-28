ＤｙＤｏが反発、第３四半期は増収減益も最終損益が通期計画上回る

ダイドーグループホールディングス<2590.T>が反発している。２７日の取引終了後に発表した第３四半期累計（１月２１日～１０月２０日）連結決算は、売上高１８４９億５０００万円（前年同期比２．７％増）、営業利益５２億１８００万円（同１８．３％減）、最終利益４億６８００万円（同９３．５％減）と増収減益となったものの、最終損益が通期計画を上回って着地したことが好感されているようだ。



海外飲料事業で主力のトルコ飲料事業において、戦略的な価格改定と機動的な販売促進活動、広告投下の効果などにより増収となったことで、全体の売上高も増収となった。ただ、国内事業は消費者の節約志向などで飲料の販売数量が減少したほか、サプリメント通販チャネルにおける定期顧客の減少などもあって減収減益となり、全体の営業利益も減益となった。



なお、２６年１月期通期業績予想は、売上高２４３４億円（前期比２．６％増）、営業利益１８億円（同６２．４％減）、最終損益３０億円の赤字（前期３８億４００万円の黒字）の従来見通しを据え置いている。



