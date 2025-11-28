イーソルはＳ高、データ管理ソフトウェアが「ニンテンドースイッチ２」に採用◇

イーソル<4420.T>がストップ高の５５７円に買われている。２７日の取引終了後、同社のｅｘＦＡＴに対応したファイルシステム（データ管理ソフトウェア）「ＰｒＦＩＬＥ２ ｅｘＦＡＴ」が、任天堂<7974.T>のゲーム機「ニンテンドースイッチ２」に採用されたと発表しており、これを好感した買いが流入している。



「ＰｒＦＩＬＥ２ ｅｘＦＡＴ」は、３２ギガバイトを超える大容量メディアに最適化されており、ｍｉｃｒｏＳＤカードのデータの読み書きを高速で行うファイル操作機能を提供している。なお、今回の「ＰｒＦＩＬＥ２ ｅｘＦＡＴ」の「ニンテンドースイッチ２」への採用は、「ニンテンドースイッチ」「ニンテンドースイッチ・ライト」に続く続いての採用となる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS