ここ一番の選択が見事にハマった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップ。混戦の中盤、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）からダマテンの親満貫を直撃。これで個人3連勝となった。

【映像】萩原、南場で勝負…ダマテンの親満貫直撃

第1試合は本田が3着。続くこの試合は東家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、萩原、渡辺の並びで始まった。東場は誰も抜け出せず、全員が2万点台で南入。

南1局、萩原は6巡目リーチ。石井からロンを決め、リーチ・平和・赤・裏ドラ2の8000点を手に入れた。南2局は渡辺が石井から3900点をアガり、トップ争いへ半歩抜け出す。萩原に再びチャンスが訪れたのは南3局。5・8索待ちのタンヤオ・平和・赤をテンパイ、8索でアガれば一盃口もつき、ダマテンでも親満貫だ。萩原は場に打たれた2枚の8索を一瞥すると、リーチをしない選択に出た。石井がリーチをかけてきたがなおもダマテン続行。すると、渡辺が出来メンツから8索を抜いて萩原のアガリ。タンヤオ・平和・一盃口・赤の1万2000点をトップ目から直撃するという特大アーチでトップ目に立った。

南4局1本場は親の渡辺に6000点をツモられたが、次局は萩原が自身の手で滝沢から満貫をアガり、試合を締めくくった。インタビューでは「さんざんチームに迷惑をかけてきているので、素直にニコニコできない。いつもそういう気持ちで打っていますが、太君に『やられました』と言われたのがうれしかったです」とコメント。先にインタビューを受け終えていた舞台袖の渡辺に笑顔を送った。個人3連勝を達成したことについては「同じ3つのトップだったら、チームの誰が取ってもいい。俺がラスでなければ」として、ことさらこだわってはいない様子も。南3局の親満貫については「いろんな我慢がある中で、勝負する我慢とヤミテンの我慢が2つ実った」として、充実感をにじませた。

チーム状況については「良くなったと思ったら、ちょっと下がる、ということが続く。なるべくそうならないように、みんなで集中して打っていきたい。いい年末をみんなで迎えられるような12月になればいいなと思います」と語り、ファンからは「ハギー次もたのむで！」「最高の勝利でした、良い週末を過ごせます！」「RMO！」と温かい声援が寄せられた。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）4万8200点／＋68.2

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）2万9000点／＋9.0

3着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）1万6100点／▲23.9

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）6700点／▲53.3

【11月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋592.1（50/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋540.9（50/120）

3位 BEAST X ＋150.8（50/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲65.9（48/120）

5位 TEAM雷電 ▲72.4（50/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲112.6（48/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲188.4（52/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲253.3（50/120）

9位 EARTH JETS ▲256.3（50/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲334.9（48/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）