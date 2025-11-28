お笑い芸人の福田麻貴（3時のヒロイン）が、母が作った餃子に混入していた“衝撃の異物”を明かした。

【映像】母が作った餃子に混入していた“衝撃の異物”

11月26日（水）、『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）が放送。「嘘トーク王決定戦」が開催され、キーワードをもとに「嘘みたいな本当の話」を即興で披露し、春とヒコーキと3時のヒロイン・福田麻貴が対決。春とヒコーキが勝てば番組アシスタントの座を獲得、負ければ出禁という過酷なルールが設定された。

話術に定評のある福田は、キーワード「法事」のターンで、自身の母親の「おっちょこちょい」な性格にまつわるエピソードを披露した。亡くなった父親の法事での出来事として、「よくよく見たら、ろうそく燃えすぎてるなと思って」「お母さんに、ろうそく燃えすぎてなかった? って聞いたら、『そうよね、私間違ってチーズフォンデュ用のろうそく立ててた！』って言った」と、母親のドジな一面を語った。

つづけて、その“おっちょこちょい”な母親が作った餃子を食べていた際のエピソードを披露。福田が「お母さんが作った餃子を食べていたら、なんか噛み切れないものがあったんですよ。飲み込まれへんなと思って出したら、絆創膏やったんですよ」と、驚きの事実を告白した。餃子を包んでいる時に親指に貼っていた絆創膏が「スポッと抜けて」そのまま餃子の中に混入してしまったのだと語り、スタジオの笑いを誘った。