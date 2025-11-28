物価や人件費が高くなる中、病院経営が危機的状況に陥っています。厚生労働省の調査によると、昨年度は病院の7割ほどが赤字となりました。主な収入源である診療報酬は簡単に上げられないという事情もありそうです。政府の対応も注目されます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「病院“7割赤字” 医療現場で何が？」をテーマに解説します。

■全体の67.2%が赤字…医療に影響は

山粼誠アナウンサー

「全国の医療機関の経営状況について厚生労働省が調べたところ、危機的な状況が分かりました。26日に公表された、 2年に一度行われる『医療経済実態調査（2024年度）』の結果です」

「この調査で、全国の病院の67.2%が昨年度赤字だったと答えました。病院の種類別では、最も赤字の割合が高いのが一般病院で、72.7%が赤字という結果が出ました」

鈴江奈々アナウンサー

「一般病院というのは、どういう基準で分けられているんですか？」

山粼アナウンサー

「入院や手術ができる病院などで、個人のクリニックなどは含まれません。地域の医療を支えている基幹病院などもこの中に含まれます。全国の医療機関の約7割が、この一般病院にあたります」

桐谷美玲キャスター

「子どもの救急などでも病院にかかることがあるので、これだけ赤字だというと、ちゃんとした医療が受けられなくなってしまうのかなと心配になってしまいます。赤字はどんどん悪化しているんですか？」

山粼アナウンサー

「そうです。全体の平均でも利益率が前の年度よりも0.1ポイント悪化しています。赤字が続いていて、厳しい状況だと言えます」

「こうした赤字の理由について、厚生労働省は物価・物件・人件費の伸びが費用面を押し上げている要因の1つと分析しています。経営が厳しいという病院を取材しました」

■節電や共同購入…経費を抑える工夫

山粼アナウンサー

「神奈川県にある済生会横浜市東部病院。廊下では『こちらはスタッフしか使わないエリアとなっておりますので、電気を間引いて運営しております』との説明を受けました。職員しか使わない場所は電気の使用をなるべく控えて節電していました」

「また、薬剤などをグループの病院と共同で購入するなど、経費を抑えるための様々な工夫をしているそうです。それでも経営状況は厳しく、今年度は年間で数億円の赤字になる可能性があるといいます」

■院長「患者に迷惑かかる可能性も」

三角隆彦院長

「非常用発電を動かす設備をもう更新しないといけない。それも10億円クラスのお金がかかるので。いずれどこかで、患者さんに対しても迷惑がかかる可能性が出てくるかなと思います」

鈴江アナウンサー

「こういった医療の現場の努力ではもう賄えないほどの赤字ということで、構造的な問題が起きています。地方の国立大学に働く医師からは『医師の不満も爆発しているような状況だ』と悲痛な声も聞かれました」

■病院の主な収入源は「診療報酬」

忽滑谷アナウンサー

「医療は我々の生活に直結する問題ですが、この状況は改善する方法はあるんですか？」

山粼アナウンサー

「改善は簡単な問題ではありません。病院の主な収入源は診療報酬ですが、これを引き上げるべきという議論があります。診療報酬とは、病院などが診察や手術などの対価として受け取るもので、病院スタッフの人件費や医療機器の購入などに使われます」

「診療報酬がどうやって決められるのか。領収書などを見ると、診療行為の一つ一つに点数が書いてあります。あの点数が（公定価格として）1点 10円で計算されます」

「点数のつけ方は国によって2年に一度改定されますが、今がまさにそのタイミング。12月下旬までに来年度の診療報酬全体をどれほど引き上げるか決まる見込みです」

「病院の経営が苦しいのであれば、すぐにでも診療報酬を上げればいいじゃないかという話もありますが、そこも簡単にはいきません」

■診療報酬を引き上げる難しさ

山粼アナウンサー

「病院の収入は、私たちが窓口で支払う自己負担分と診療報酬が柱となっていますが、診療報酬は医療保険制度に加入している私たちが払う保険料と税金で賄われています。つまり、診療報酬を引き上げるとなると、国民の負担が増えることにつながってきます」

森圭介アナウンサー

「収入が増えない今、病院を再編することや高齢者の皆さんの長期入院が非常に難しくなっていることなど、介護と医療の差をどうするのか、役割分担していくのかということが問題になっています。診療報酬を引き上げるのは難しいんですよね？」

山粼アナウンサー

「要因として挙げられている物価高に合わせる形で診療報酬を上げることが可能なのかどうか。この点について取材をしている、日本テレビ社会部で厚生労働省を担当の雨宮千華記者に聞きました」

「雨宮記者によると、多くの企業で賃上げは行われているが、現状は昨今の物価高に賃上げが追いついていない。つまり、賃上げの実感があまりないということです」

「こうした負担感がまだあるのに、診療報酬を大幅に増やすことに国民の納得を得られるのかというと、やはり難しい部分もあるといいます」

■政府は？…高市首相「待ったなし」

鈴江アナウンサー

「医療をどうやって維持していくか。診療報酬をいかにして上げるかだけでなく、医療全体をどう改革していくかということも合わせて、国民的な議論が必要ですね」

山粼アナウンサー

「高市首相は、赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしとしていて、この秋の総合経済対策で診療報酬の改定を待たずに、前倒しで補助金を緊急支援することを打ち出しています。来年度以降の診療報酬をどこまで実際に引き上げるのか注目されます」

2025年11月27日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より

