ETF売買動向＝28日寄り付き、日経レバの売買代金は152億円と低調 ETF売買動向＝28日寄り付き、日経レバの売買代金は152億円と低調

28日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比41.4％減の300億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.9％減の222億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国 <2515> 、上場インデックスファンドＪリート隔月分配型ミニ <2552> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、上場インデックス米国株式 <1547> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> など21銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が8.00％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.04％安と大幅に下落している。



日経平均株価が72円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金152億8000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均236億4900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が16億1200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が13億9900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が9億4000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が7億1200万円の売買代金となっている。



