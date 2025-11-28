◇欧州ＥＬ フェイエノールト１―３セルティック（２７日・フェイエノールト・スタディオン）

フェイエノールトは日本代表ＦＷ上田綺世、ＤＦ渡辺剛が出場した欧州ＥＬのセルティック戦に１―３と敗れ、公式戦４連敗となった。上田は前半１１分、味方のラストパスを左足でゴール右隅に流し込んで先制点を奪った。しかしその後はセルティックの日本人選手に試合を動かされて敗れた。

フェイエノールトが１点リードの前半３１分、セルティックは右サイドからＭＦ旗手伶央の柔らかいクロスを、韓国代表ＦＷヤンヒョンジュンが押し込み同点に。さらに同４３分、セルティックの日本代表ＦＷ前田大然の守備に慌てたフェイエノールトＧＫがミスキック。これを拾った旗手がゴールに流しこみ、逆転した。後半３７分には前田が相手ＤＦラインの裏で受けたパスを丁寧に落とし、ＦＷニグレンのチーム３点目をアシストした。

フェイエノールトの上田は１ゴール、セルティックの旗手は１ゴール１アシスト、前田は１アシスト含む２得点に関与と得点に絡んだが、チームは明暗を分けることになった。