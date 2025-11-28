MISAMO、1stアルバムジャケットイメージ公開 “異なる世界観”表現
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOが、JAPAN 1st ALBUM『PLAY』を2026年2月4日にリリースする。それに先立って、詳細が発表された。
【写真】“異なる世界観”を表現するMISAMO
詳細発表に合わせて公開された特設サイトは、今作の「演劇、舞台」をコンセプトに制作されており、キャストのコメントや、トレーラーを手掛けた監督、ジャケットデザイナーのコメントなども掲載されている。トップクリエイターが感じたMISAMOの魅力が語られている。さらに、「STORY」ページでは、前作から約1年3か月ぶりにリリースされた今作が『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』に続く、3部作の最終章であることも明かされた。
今作のジャケットビジュアルでは形態ごとに、異なる作りこまれた世界観が表現されている。初回限定盤Aは、仮面舞踏会をテーマに華やかで神秘的な衣装で演劇の世界を表現、初回限定盤Bは、マニッシュな衣装でスーツやタキシードに花びらという相反する要素で強靭さと柔らかさを表現、通常盤は、演劇のクライマックスシーンのように、食器や髪の毛が自在に浮遊しているファンタジーな要素を立体的に表現している。
さらに、ONCE盤では「オフ・ザ・ステージ」をテーマに、台本を見たり鏡を見たりしてリラックスしている雰囲気を表しており、メンバーソロ盤は、演劇に出てくる人物肖像画のようなポートレートを表現している。どれもユニークで、一瞬で印象に残るようなビジュアルになっている。
