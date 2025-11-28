高市首相の「会食ゼロ」に、大新聞がやたらと食いついている。すでに政権発足から1カ月が経過。この間、高市首相の会食日程が一度もないことを“椿事”のように取り上げていた。

就任以来、高市首相は外交日程がなければ東京・赤坂の衆院議員宿舎と首相官邸を往復する毎日。夜な夜な政治家や財界人、支援者らと会食ざんまいだった歴代首相とは一線を画す。そもそも就任前から高市首相は「飲み会が苦手」と公言。会食を通じた人脈形成に時間を費やすよりも、宿舎に持ち帰った資料の熟読に充てるなど「自分磨き」を優先させるタイプのようだ。

首相になっても変わらない高市首相の「こもり癖」。大新聞は自民党内の声を通じて「党幹部とのコミュニケーション不足」を懸念するが、高市首相は一方で不特定多数とのコミュニケーションツールには熱心である。首相就任後も自身のX（旧ツイッター）だけは三日にあげず投稿を続けているのだ。

26日昼前も更新。就任後初の党首討論を控え、準備に没頭かと思いきや、先のG20サミットで自身との会談の様子をXに投稿した各国首脳に、返礼のリポストを連続で投稿した。今なお大規模火災が続く大分市佐賀関や、25日に最大震度5強の地震に見舞われた熊本と、被災地への情報発信にも余念がなく、「気配りの高市」を猛アピールしている。

絶対王者に迫るフォロワー数

この“筆まめ”の成果か、フォロワー数も爆増。総裁選告示前の9月上旬時点の70万人前後から、26日夜9時現在では約235万人と3倍強に跳ね上がり、長らく現職国会議員トップを誇る「絶対王者」の河野太郎元デジタル相の約239万人に迫る勢いだ。

投稿の一部はスタッフが代行しているが、文章は必ず高市首相本人がチェックしているという。人付き合いを顧みず、宣言通り馬車馬のように働く高市首相のどこに、そんな余力が残っているのか。

「高市さんは、安倍政権時代には自民が取り込んでいた若年層の支持を、SNS重視の国民民主党や参政党に奪われているとの危機感が強い。自らSNSを駆使して支持を奪い返すことが、モチベーションなのかもしれません」（自民関係者）

高市政権の発足後、国民民主と参政の政党支持率は失速。ますます「目指せ！ SNS女王」に拍車がかかりそうだ。

