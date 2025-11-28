日向坂46藤嶌果歩、同期・正源司陽子の存在が刺激に「私ももっと頑張らないと！」

11月26日、日向坂46・藤嶌果歩が公式ブログを更新。同期・正源司陽子との思い出や、正源司への感謝を綴った。

藤嶌は、自身のブログ内で、正源司と2人で出演したテレビ朝日系『深夜、2人のエモ散歩』について、「横浜の夜景と一緒に陽子との思い出やセンター期間を振り返ったりしましたがいかがだったでしょうか！」と切り出した。

続けて、「ダブルセンターに選んで頂いてからはグループの事や自分の事について考える時間が増えたりして、物事を重く受け止められるようになった反面、弱気になっちゃう場面も多くありました」「あの時私にとってツインテールは自分を守ってくれるお守りみたいなもので、 何も無い私に、目に見えて分かりやすいキャラクター性を植え付けてくれる魔法の髪型でした」とコメント。

また、正源司とダブルセンターを務めた楽曲『絶対的第六感』の雰囲気にツインテールが合わないと思い、ポニーテールでMVの撮影に臨んだとしつつ、「あの時髪をひとつに縛った私を見て よーこが真っ先に褒めてくれたのが忘れられません」「あれからずっと、私がポニーテールをする度褒めてくれるよーこ 髪型に迷ったらかほのポニーテール見たい！って真っ先に言ってくれるのは第六感期間以降ずっとです。 陽子がいるから自信を持てるよ いつもありがとう！」と、正源司との思い出を回想しながら、感謝を伝えた。

さらに、「番組でも言ったようにあの時期って全てのことに対して繊細な気持ちになりがちで、！」「それでも私は隣に陽子がいたから、挫けそうになった時、陽子も頑張ってるんだからって闘志を燃やして、絆を確かめあって、活動に前向きに取り組むことが出来ました」「本当によーこの力ってすごい！！」「お互い高めあえるように 私ももっと頑張らないと！ いつもそう思わせてくれる陽子に 改めて感謝した今回の収録でした！」と振り返っていた。