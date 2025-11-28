ユニクロのニット「激安価格で高クオリティ」コスパが高すぎた“8つの傑作アイテム”
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第559回をよろしくお願いします。
◆手頃な価格なのに良質なユニクロニット
冬の到来を感じさせる昨今、ニットの出番となって参りました。
Tシャツに比べてコストがかかるニットですが、我らが国民服ブランドであるユニクロが、今年も信じられない手頃な価格で良質なアイテムを提供してくれています。
今回は冬のTシャツとして使えるヘビーユース必須の最新ユニクロニットをご紹介。今年のユニクロニットは一味も二味も違うぜ……？
◆「冬のTシャツ」感覚で使える！ 激安高クオリティフリース！
・ソフトニットフリースクルーネックT 1990円
ニットのようなフリースである「ニットフリース」。カットソー価格で手にすることができるのでとにかくコスパがいい。
見た目はニットライクで着心地も暖かい、でも価格は1000円台と激安。色違いでまとめ買いをして冬に備えておきたいユニクロ今年のマストバイアイテム。
着用感はスウェットのような印象でニットにしては少し固め。しかしながら、程よい光沢とニットライクな起毛感とムラ感のおかげで高級な印象がしっかりあります。
オレンジカラーなども発色がよく、起毛がある分少しソフトな印象となっておりコーディネートしやすい。
◆激安価格で高クオリティな風合いシルエット
「ソフト〜」と商品名につくシリーズは耐久性に難ありなイメージでしたが、近作は改良が進んでいるのか洗ってもさほど風合いが変わらず良い感じ。
ただし、毛玉はややできやすいのでリュックなど重さのあるバッグを背負うとケアが必要かもしれません。それでも1000円台という激安価格で高クオリティな風合いシルエットということもあり、まさに冬のTシャツ感覚。
175cm66kの筆者でXLサイズを着用しています。
◆カウズはもう食傷気味……だけど、これならアリ！！
・カウズ ウィンター ラムクルーネックセーター 3990円
・カウズ ウィンター カシミヤクルーネックセーター 1万2900円
アジア圏で大人気のカウズコラボ。どこかで見たようなキャラクターに程よい毒気が入ってるのがカウズらしさ。
アイコニックなバツマークをワンポイントであしらったのがこちらのシリーズ。正直カウズはアジアで流行りすぎて「インバウンドのイメージ」しかありませんが、このニットならさほどカウズ感がなくていい。
夏に展開するプリントTシャツなどはカウズデザインが強すぎて抵抗を覚える人も多いでしょうが、こちらのニットなら無理なく取り入れることができます。
◆起毛感があり、発色のいい色もやや落ち着いた印象
加えてワンポイントデザインのおかげでユニクロらしさを感じさせず、どこかのブランド品を着ているようなイメージ。
高価なカシミアと安価なラムで迷うところですが、個人的にはラム一択。カシミアは確かに風合いいいですが、ユニクロのものは薄手すぎて着用していくと安っぽく弛んでくる。
確かにカシミア100でこの価格は魅力ですが、ブランドのカシミアと比べるとやはり厚さや風合いの面で1段階劣る。だったら上質で安価なラムのほうがいいかなと思います。
ラムは起毛感があるので発色のいい色でもやや落ち着いた印象になり使いやすい。175cm66kの筆者でXLサイズを着用しています。
◆嵩高ニットで暖かく、スタイリッシュ！
・スフレヤーンクルーネックセーター 3990円
・スフレヤーングラデーションクルーネックセーター 3990円
「おしゃれもいいけど寒がりだから……ふっくらしたニットがほしい！」と言う方にはこちら。
