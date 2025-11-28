「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」 (C) 2025 MGA Film Partners

「第76回NHK紅白歌合戦」への3度目の出場が決まり、2022年の活動再開から始まった"フェーズ2"の締めくくりとなるパフォーマンスに大きな期待がかかるMrs. GREEN APPLE。

2025年はデビュー10周年をお祝いする様々なプロジェクトを展開し、"ミセスの1年"と言われるほどの活躍を見せている。その一つとして11月28日から「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」と「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」の2本の映画が公開されたばかりだ。

Mrs. GREEN APPLE史上最大規模となった野外ライブ映し出す「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」 撮影：田中聖太郎

ベストアルバム「10」のリリースをはじめ、韓国でのライブ、活動を振り返る展覧会の開催など、ビッグな企画が並ぶプロジェクト「MGA MAGICAL 10 YEARS」。その中でも大きな反響を呼んだ今年の象徴とも言えるのが、夏に開催された「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」だ。

7月26日・27日に神奈川・山下ふ頭で開催され、2日間で10万人を動員し、配信やライブビューイングも含めると35万人を熱狂させるミセス史上最大規模となったこの野外ライブ。

「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」 撮影：田中聖太郎

ステージ上にそびえた滝のセットや島々の入江を一隻の船が航海する映像など、タイトルの「FJORD(フィヨルド)」を思わせる壮大な演出の中、そんな海原を突き進まんと言わんばかりに「コロンブス」から幕を開け、最後に披露されたメジャーデビュー曲「StaRt」まで、10周年の歩みをたどる全23曲のセットリストを展開した。

「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」 撮影：田中聖太郎

メインステージから後方に用意されたエンドステージまで、時にフロートに乗りながら会場を行き来する縦横無尽なステージングをはじめ、ウォーターキャノンや1600発の花火までエンターテイメントに満ちたこのライブを、映画では新たに編集。日本人歌手初となるIMAXでの上映も決まるなど、最前線にいるような抜群の没入感を味わうことができる。

「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」 撮影：田中聖太郎

「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN」 撮影：田中聖太郎写真事務所

そんなスターとしての華やかな表の姿に対し、ドキュメンタリー「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」では、これまで語られなかった裏の一面が明らかになっていく。

「三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜」(2020年)でドキュメンタリー作家として高く評価された豊島圭介監督が、ミセスの3人にカメラを向けた本作。豊島監督といえばボーカルの大森元貴が主演を務めた映画「#真相をお話しします」(2025年)も手がけた旧知の仲であり、距離が近いからこそ明かせる率直な心境など、偽りのない姿が映し出される。

「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」 (C) 2025 MGA Film Partners

映画では、野外ライブ「FJORD」で初披露された新曲で、ドキュメンタリーの主題歌にもなっている「Variety」を書き下ろし、観客に届けるまでの過程に密着。どのように曲ができあがっていくのか、大森の"聖域"と言える作曲の様子を21分間に及んで映し出すほか、大森から若井滉斗、藤澤涼架に対して厳しい言葉が投げかけられるレコーディング風景まで、音楽に取り組む剥き出しの姿を知ることができる。

「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」 (C) 2025 MGA Film Partners

「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」 (C) 2025 MGA Film Partners

また、率直な思いが語られるインタビューパートや、ニューヨークでのひとときを切り取ったオフショットといった柔らかな表情まで、大スターとなった彼らの今が浮き彫りになっている。

「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」 (C) 2025 MGA Film Partners

「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜」 (C) 2025 MGA Film Partners

デビューから10年という節目のタイミングで充実の"フェーズ2"に区切りを打ち、そのまま休みなく2026年1月1日から新たに"フェーズ3"へと突入していくMrs. GREEN APPLE。来年の秋ごろには3年ぶりのオリジナルアルバムをリリース予定だが、精力的な活動が続く彼らの今後にも期待したい。

文＝HOMINIS編集部

映画情報

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

2025年11月28日(金)より公開

出演：Mrs. GREEN APPLE(⼤森元貴 若井滉⽃ 藤澤涼架)

配給：TOHO NEXT

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

2025年11月28日(金)より公開

出演：Mrs. GREEN APPLE(⼤森元貴 若井滉⽃ 藤澤涼架)

配給：TOHO NEXT

(C)2025 MGA Film Partners

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ