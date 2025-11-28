「普通に可愛くない？」ぽっちゃりインフルエンサー、「盛りすぎた加工」を謝罪。「正直すぎる！」
「普通に可愛くない？」ぽっちゃりインフルエンサー、「盛りすぎた加工」を謝罪。「正直すぎる！」
インフルエンサーの藤田シオンさんは11月27日、自身のXを更新。「盛りすぎた加工」を謝罪するも、温かい声が寄せられています。
【写真】「盛りすぎた加工」を謝罪した藤田シオン
「こんなもんでございます」藤田さんは「この度は、わたしの『盛りすぎた加工』により皆様を不快な気持ちにさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。『無加工と別人すぎる』『誰だか分からない』 本当に仰る通りだと思います」と謝罪。また「今回はそのお詫びとして、ありのままの姿を公開いたします」「30代、カラコンなし、寝起き、髪ノーセット、ナチュラルメイクの人間はこんなもんでございます」とつづり、おなかを出したソロショットを掲載しました。そして「皆様との争いは望んでおりません。アンチとしてでも構いませんので、今後とも常温に戻ってしまったスポーツドリンクくらいの温度で仲良くしていただければ幸いです」とも。悪意を持った行為ではなかったことが伝わります。
この投稿には「正直すぎる！」「おもしろいからいいやん」「普通に可愛くない？」「いやもう全部こみで可愛いです」「これもう俺達の嫁だろ」「マインドも好きです」などの声が寄せられました。
「200件以上のアンチコメントが殺到し大炎上」25日には「某SNSにて自撮り写真を投稿したところ『【悲報】ぽっちゃりインフルエンサー 藤田シオンさん(32) どう見ても90kg以上ある』『体重サバ読むな』200件以上のアンチコメントが殺到し大炎上…」と報告した藤田さん。実際に寄せられたコメントのスクリーンショットも載せています。また、26日には「体重詐称疑惑でバズった結果、Yahooニュースに」「記事は芸能ジャンルトップに掲載され、100件以上のあたたかいコメントが寄せられる」とも明かしていました。今後の投稿にも注目したいですね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト