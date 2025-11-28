ロシアのプーチン大統領＝27日/Alexander Kazakov/Reuters

（CNN）ロシアのプーチン大統領は27日、ウクライナ戦争終結に向けた米国の計画は「将来的な合意の基礎を形づくる可能性がある」と述べる一方で、ウクライナが撤退しなければ、武力でさらに多くの領土を奪取すると改めて警告した。

プーチン氏は、米国のウィトコフ特使率いる代表団が来週初めに首都モスクワを訪れる予定であることを確認し、「真剣に協議」に臨む用意があると述べた。

しかし、プーチン氏が「ウクライナ軍が占拠している地域から撤退した場合にのみ」ウクライナ戦争は終結すると繰り返し述べていることから、迅速に事態が打開する見通しは低そうだ。同氏は「もしウクライナ軍が撤退しないなら、軍事的手段を用いてこれを達成する」としている。

ウクライナのゼレンスキー大統領は、自国の代表団が今週末までに米当局者と、スイス・ジュネーブで提示された諸点について協議すると述べた。

ロシアは、国際法上ウクライナの主権が認められている領土の約20%を占領している。これにはルハンスク州のほぼ全域に加え、ドネツク州、ヘルソン州、ザポリージャ州の一部が含まれる。

ロシアは、併合はしたものの完全には制圧していないこれら4州全域の明け渡しを要求している。

重要な点は、ロシアが要求している地域には、ウクライナの安全保障上極めて重要とされる「要塞地帯」が含まれていることだ。こうした場所は堅固に防衛された町や都市で構成されており、ウクライナと欧州の支援国は、領土譲歩はレッドライン（超えてはならない一線）であることを明確にしている。

プーチン氏の27日の発言の前には、トランプ大統領を含む米当局者が、戦争終結に向けた取り組みに「目覚ましい進展」が見られると強調していた。プーチン氏の今回の発言はロシア側に譲歩する意思がないことを最も強く示唆するものだった。