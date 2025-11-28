男性に「俺って彼氏候補？」と期待させてしまう思わせぶりな行動９パターン
モテる女性の何気ない行動のなかには、異性の気を引く「思わせぶり」な言動が含まれているケースが少なくないようです。無意識のことであれ、男性にあらぬ誤解を与えてしまうのは避けたいところ。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『俺にも脈あり？』と期待してしまう思わせぶりな行動９パターン」をご紹介します。
【１】「○○君はどういう人が好きなの？」と好みを聞き出そうとする
「俺の好みを知りたいってことは、つまり…？」（１０代男性）など、男性に好みのタイプを尋ねるのは、裏をかえせば「あなたに興味がある」というアピールに通じてしまうようです。多くの男性に同じ質問をしていると、「誰でもいいのか」とひんしゅくを買うかもしれません。
【２】ふとした拍子にスキンシップする
「肩や腕に軽く触られるだけでも勘違いしそうになる」（２０代男性）など、女性からのスキンシップは、わかりやすく男性の気を惹いてしまうようです。飲み会などで飲酒すると気がゆるんでしまいがちですが、過剰な接触には気を付けたいものです。
【３】会話するときの距離が妙に近い
「なんか近くない？と思うと、妙に相手を意識してしまう」（３０代男性）など、会話をする際の距離の近さは、「心理的な距離感」にも通じるようです。男性に親密な関係を意識させすぎないためには、ある程度の距離を保って会話したほうがよさそうです。
【４】「○○歳までに結婚したいんだ」と近い将来の希望を言う
「もしかして俺も候補に入ってる？」（２０代男性）など、そう遠くないタイミングの結婚願望を語ると、相手の男性にも「結婚」を意識させてしまうようです。念のため、あくまでも「世間話」の一環であることをアピールしたほうがよいかもしれません。
【５】メールの文章に大量の「ハート」を付ける
「ただの飾りだとしても深読みしてしまう」（１０代男性）など、メールに含まれるハートの絵文字は、「どういう意味？」と男性の心理を揺さぶるようです。ごく普通のメールにハートを使うのは避け、同性または気になる異性だけに使ったほうがよさそうです。
【６】飲み会のあとなどに「今日はありがとう」とメールをする
「俺だけに送ってくれた？とか考えて悶々とする」（２０代男性）など、飲み会のあとに送る「ありがとう」メールは、男性を悩ませるようです。女性の方からメールのきっかけを作ったことになるため、男性も「押してみよう！」と思ってしまうのかもしれません。
【７】「〇〇君って頑張ってるよね」などとよく男性を褒める
「自分の味方になってくれそうな気がする」（２０代男性）など、「いいところ」を褒める行動は、男性の心を開かせるようです。人間関係を円滑にする方法として効果的ですが、やみくもに褒めると好意や恋愛感情と誤解されてしまいそうです。
【８】男性の意見に大げさに共感する
「会話中に『それ分かる！』とか強く同意されると、気が合う？とか思う」（２０代男性）など、男性の意見に共感する発言は、「感性や考え方の一致」を意識させるようです。プライベートな話題で安易に共感をアピールすると、好意と勘違いされることもありそうです。
【９】周囲の男性とは違う特別なあだ名で呼ぶ
「自分だけ特別扱いされてる…のは気のせい？」（２０代男性）など、特定の男性をあだ名で呼ぶのは、親近感の証として受け取られるようです。周囲の男性を「〇〇さん」などと普通に名前で呼んでいる場合は、なおさら「特別扱い」が際立ってしまいそうです。
ほかにも、「男性が『俺にも脈あり？』と期待してしまう思わせぶりな行動」があれば、ぜひ教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉琢磨）
