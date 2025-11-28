俳優の谷原章介が２８日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）にリモート出演した。

冒頭で、佐々木恭子アナウンサーが「本日、谷原さんは番組収録のため、福岡からの出演です」と紹介。

谷原は福岡のスタジオで「よろしくお願いします」と頭を下げ、「私、昨日遅くまで博多におりまして、飛行機に乗りそびれまして申し訳ないんですが、今日は博多からお送りさせて下さい。お願いします」と語った。

この説明を受け、佐々木アナは「ん？何でした？」と首をかしげ、カズレーザーが「遅刻で来なかったってことなんですか？ じゃあ」と質問。

谷原は「いや〜申し訳ない。帰る気満々だったんですけども、武田鉄矢さんに呼び止められてしまいましてですね、残念ながら帰れなかったんです」と話した。

カズレーザーは「武田さんも番組休みすぎじゃないですか？」とスペシャルキャスターの武田鉄矢についても指摘。谷原は「今日は本当、朝来いって言ったんです。そしたら、それは勘弁してくれって言われました」と武田とのやり取りも明かした。

最後は佐々木アナが「とおっしゃってますが、ちゃんと仕事での事情がございますので、距離は離れてますが、一体感持ってよろしくお願いします」と締めた。