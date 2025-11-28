半同棲状態の彼氏にウザがられる「細かすぎる生活ルール」９パターン
関係が深まってせっかく半同棲状態にまでなった彼氏に、「コイツと暮らすのは疲れる…」などと思われるのは悲しいもの。世の男性が女性と生活する上でなににストレスを感じるのかを踏まえてうまく折り合いをつけると、もっと居心地のいい関係を築けるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「半同棲状態の彼氏にウザがられる『細かすぎる生活ルール』」をご紹介します。
【１】トイレを使ったら便座を必ず下げること！
「『また下げてなかったよ！』といちいち怒られるのが、すごいストレス」（20代男性）というように、「便座問題」で気持ちがすれ違うカップルは多いようです。ここはむしろ「面倒だろうけどお願いできる？」などと下手に出て懐柔するのが得策でしょう。
【２】月々の支出と収入を隠すことなく報告し合うこと！
「財布の中身にまで口出しされたくない！断固拒否！」（20代男性）というように、お金の出入りを逐一監視するかのようなルールは、やりすぎかもしれません。「将来のために節約しよう」と協力をあおいで、あとは彼氏の裁量に任せるのが無難でしょう。
【３】トイレットペーパーは一回に25センチ以上使わないこと！
「細かすぎて付き合いきれないから、守ってるフリだけしてる」（20代男性）というように、ルールに同意しておきながら、実はスルーしている男性もいます。条件を緩める代わりに徹底して守らせるなど、折衷案を掲げて無駄使いを阻止しましょう。
【４】帰りが遅くなりそうなときは必ず６時前に連絡すること！
「結婚したらますます自由がなくなりそうで、今からウンザリ」（20代男性）というように、帰宅時刻を報告するよう強いると、窮屈な思いをさせてしまうようです。こちらから「今日は夕食いる？」などと尋ねれば、嫌な顔をせずに対応してもらえるでしょう。
【５】友達を部屋に呼ぶときは事前に許可を取ること！
「もともと俺の部屋なのに、彼女の許可が必要なのは解せない」（20代男性）というように、人を招く際のルールが問題になるケースです。自分が彼氏の部屋に押し掛けた形なら、ゴリ押しするのではなく、お願い事として頼むのが賢いやり方かもしれません。
【６】食べたあとの食器は流しに放置せず、２時間以内に片付けること！
「早く洗えとうるさく言われて、何度もケンカになった」（20代男性）というように、食器を洗うタイミングを巡ってもめるカップルも多いようです。業を煮やして手を出すと、なし崩し的に「洗い物担当」にさせられてしまうかもしれないので、家事分担のルールだけは死守したほうがいいでしょう。
【７】乾いた洗濯物はいつも決まった畳み方をすること！
「せっかく畳んだシャツが彼女流に畳み直されてて、イラッとした」（20代男性）というように、洗濯物の畳み方には人それぞれの正解があるため、妥協点を見つけにくいかもしれません。畳み直すとしても、自分の分だけにすれば衝突を避けられるのではないでしょうか。
【８】テレビのリモコンを使ったら元の位置に戻しておくこと！
「ルール自体には納得してるけど、ついそのへんに置いてしまう」（10代男性）というように、リモコンなどの置き場所も、定着するにはある程度時間がかかりそうです。定位置になかったら、大げさに「あれ？リモコンは？」と探し回って、反省を促したいところです。
【９】玄関で靴を脱いだらきちんと揃えて隅に置くこと！
「疲れて帰ってきて靴のことまで気にしてられるか！と心の中で毒づきながら揃えてます（苦笑）」（20代男性）というように、彼女に言われて仕方なく従っているルールもあるようです。いやいやでも応じてくれているなら、習慣になるのをじっと待つしかないでしょう。
ルールのせいで関係が悪化したら元も子もありません。譲れるところと譲れないところを見極めて、上手に落としどころを見つけましょう。（安藤美穂）
