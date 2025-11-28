ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 10月完全失業率2.6％ 前の月と変わらず 10月完全失業率2.6％ 前の月と変わらず 10月完全失業率2.6％ 前の月と変わらず 2025年11月28日 9時17分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 総務省が発表した10月の完全失業率は前の月と変わらず2.6％でした。完全失業者数は183万人で、3か月連続で増加しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, デイサービス, 神奈川, 伊東市, フローリング, リハビリ, 鎌倉, 静岡, 射出成形機, グループウェア