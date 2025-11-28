マスターズ王者のファジー・ゼラー氏が死去 オーガスタに残した“偉業”と“差別発言”…波乱万丈の生涯
1979年「マスターズ」、84年「全米オープン」のメジャー2勝を含む米男子ツアー通算10勝、さらにシニアのPGAツアー・チャンピオンズでも2勝を挙げたファジー・ゼラー氏（米国）が11月26日、死去した。74歳だった。
【写真】マスターズ王者になった1979年のゼラー氏
訃報は米国が感謝祭を祝う“サンクスギビング”の朝、ゼラー氏の娘がテキサス州ヒューストンのトーナメントオフィスに連絡したことから分かった。現在は詳しい死因などは分かっていない。ゼラー氏はマスターズ初出場で初優勝を果たした最後の選手で、その後は快挙達成者は現れていない。84年にはウイングドフットで制した全米オープンは、月曜日に行われた18ホールのプレーオフでグレッグ・ノーマン（オーストラリア）をくだしてつかんだ勝利だった。ユニークなキャラクターとしても知られており、フレンドリーでいつもジョークを飛ばしファンや周囲の人を楽しませる性格。ノーマンとの熱戦でも逸話が残っている。最終日が行われた日曜日のラウンドで、ノーマンが18番のパットを沈めるのを後続からフェアウェイで見ていたゼラー氏は、白いタオルを大きく振りかざし「白旗」を挙げたというのも、知られた話だ。ただゼラー氏がバーディーだと思ったノーマンのプレーはパーパット。結果的に2人はプレーオフを争い、それを制した。しかし悪い意味でも名を残してしまった。それが97年のマスターズでのこと。その年は21歳のタイガー・ウッズ（米国）が歴史的な初勝利を挙げていた。先にホールアウトしていたゼラー氏は、CNNテレビのリポーターからクラブハウス前でタイガーの優勝についてコメントを求められた際、“悪いジョーク”を口にしてしまった。「坊やはよくやった。彼に来年のチャンピオンズディナーにフライドチキンやカラードグリーンを出さないように言っておいてくれ」。フライドチキン、カラードグリーンというのは南部料理のソウルフードで、「黒人」が好む食事。当然これは「人種差別発言」となり、大問題に発展した。ゼラー氏はこの一言ですべての契約スポンサーを失うことに。タイガーに謝罪をしたが「あの瞬間から何年経っても死の脅迫状を受けとっている。人生で最悪の過ちだった」とのちにゼラー氏は話している。「私は天国には行ったことがないが、自分の人生を振り返って天国に行くことはないだろう」と話した名プレーヤーが成し遂げた記録は不変だ。多くのファンは今は安らかに眠っていること祈っている。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ゼラー氏のプロフィールや戦績
若きタイガーに勝った男 ツアー4勝のエド・フィオーリが72歳で死去
“リトルコーノ”の弟・河野光隆さんが83歳で死去 日本プロ2勝の名手
松坂大輔出場！ 国内男子ツアー 初日の成績
国内女子今季最終戦 初日の成績
【写真】マスターズ王者になった1979年のゼラー氏
訃報は米国が感謝祭を祝う“サンクスギビング”の朝、ゼラー氏の娘がテキサス州ヒューストンのトーナメントオフィスに連絡したことから分かった。現在は詳しい死因などは分かっていない。ゼラー氏はマスターズ初出場で初優勝を果たした最後の選手で、その後は快挙達成者は現れていない。84年にはウイングドフットで制した全米オープンは、月曜日に行われた18ホールのプレーオフでグレッグ・ノーマン（オーストラリア）をくだしてつかんだ勝利だった。ユニークなキャラクターとしても知られており、フレンドリーでいつもジョークを飛ばしファンや周囲の人を楽しませる性格。ノーマンとの熱戦でも逸話が残っている。最終日が行われた日曜日のラウンドで、ノーマンが18番のパットを沈めるのを後続からフェアウェイで見ていたゼラー氏は、白いタオルを大きく振りかざし「白旗」を挙げたというのも、知られた話だ。ただゼラー氏がバーディーだと思ったノーマンのプレーはパーパット。結果的に2人はプレーオフを争い、それを制した。しかし悪い意味でも名を残してしまった。それが97年のマスターズでのこと。その年は21歳のタイガー・ウッズ（米国）が歴史的な初勝利を挙げていた。先にホールアウトしていたゼラー氏は、CNNテレビのリポーターからクラブハウス前でタイガーの優勝についてコメントを求められた際、“悪いジョーク”を口にしてしまった。「坊やはよくやった。彼に来年のチャンピオンズディナーにフライドチキンやカラードグリーンを出さないように言っておいてくれ」。フライドチキン、カラードグリーンというのは南部料理のソウルフードで、「黒人」が好む食事。当然これは「人種差別発言」となり、大問題に発展した。ゼラー氏はこの一言ですべての契約スポンサーを失うことに。タイガーに謝罪をしたが「あの瞬間から何年経っても死の脅迫状を受けとっている。人生で最悪の過ちだった」とのちにゼラー氏は話している。「私は天国には行ったことがないが、自分の人生を振り返って天国に行くことはないだろう」と話した名プレーヤーが成し遂げた記録は不変だ。多くのファンは今は安らかに眠っていること祈っている。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ゼラー氏のプロフィールや戦績
若きタイガーに勝った男 ツアー4勝のエド・フィオーリが72歳で死去
“リトルコーノ”の弟・河野光隆さんが83歳で死去 日本プロ2勝の名手
松坂大輔出場！ 国内男子ツアー 初日の成績
国内女子今季最終戦 初日の成績