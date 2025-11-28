【安楽亭】人気のお肉が最大半額！″小学生の食べ放題コース″も最大2000円以上お得な税抜1129円に《12月2日まで開催中》

焼肉レストランの安楽亭では、2025年11月26日から12月2日まで「肉の日 week!!」を開催しています。

小学生限定の食べ放題5コースがお得価格に

11月の肉の日は、年に一度の"いい肉の日"ということで、お得度がいつにも増してパワーアップ。人気の定番焼肉や上質な焼肉が特別価格でお得に楽しめるほか、食べ盛りの小学生も心おきなくお肉を楽しめる価格で販売しています。

期間中、「ファミリーカルビ」が通常638円のところ、特別価格の319円に。「ファミリーロース」が通常748円のところ、特別価格の429円で食べられます。

また、上質なお肉は半額に。「黒毛和牛カルビ」通常1628円が特別価格の814円、「牛タン上タン盛り合わせ」通常1419円が特別価格の709円で楽しめます。

さらに、「【小学生限定】食べ放題コース」は、「ペア焼肉」「おつまみ晩酌」「セレクト」「スタンダード」「プライム」の各対象コース（1639円〜3289円）が、すべて特別価格の1241円に。

食べ放題メニューは公式サイトで紹介しています。

このほか、期間中は「安楽亭公式アプリ」のチェックインスタンプが、通常1個のところ2個ゲットできます。

コスモス店、ぼたん店はフェア対象外です。

利用時にクーポン番号が必要です。利用方法やフェアの詳細は特設サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部