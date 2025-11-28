Photo: GAKU

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

使用済みのティッシュやマスク、噛んだ後のガムやお菓子の袋。外出先で出るゴミを入れておく場所に困ったことはありませんか？

私はゴミ箱を見つけるまでポケットに入れておくことが多いんですが、正直できれば直接入れるのは避けたいところ…。そんな時に見つけたのがコレです！

ジャクソン(Jackson) セレクテッド ポッシュ (Selected Posh) アウトドアシリーズ #KAK カーキ 1,634円 Amazonで購入する PR PR 1,926円 楽天で購入する PR PR

Selected By Jacksonの「ポッシュ（アウトドアシリーズ）」は、ゴミ入れや小物の収納に使えるシリコンケース。元々釣り用品として作られているため、丈夫で使い勝手が抜群です。

付属のカラビナで洋服やバッグ、自転車、ベビーカーなどに装着可能。荷物が多い人だけでなく手ぶら派の人の強い味方になってくれるはず！

釣り具メーカー発の万能シリコンケース

Photo: GAKU

「ポッシュ（アウトドアシリーズ）」を作っているのは、ジャクソンという日本の釣り具メーカー。元々は釣り糸の切れ端や仕掛けの包装用のビニールをはじめ、釣行時のゴミ入れとして開発されました。

アウトドアのアクティビティ用に作られているので頑丈で軽い。柔らかい手触りで、入れるものを問わない汎用性を秘めています。

これは普段使いにも向いているのでは？と注目を集め、最近はアウトドアだけでなく、タウンユース用としてもバズり中。

入れやすくって、取り出しやすい秘訣は…？

Photo: GAKU

「ポッシュ（アウトドアシリーズ）」は環境や人体に優しいシリコン素材で作られているので、ゴミはもちろんのこと、お手掛け用の小さいお菓子やペットのおやつを入れておくにもオススメです。

また、小物を一時的に入れておくのにも便利。例えばスマートウォッチやヘアアクセサリーなどを少しの間外したいという時でも、コレに入れておけば無くしたり傷つけたりする心配が減ります。

収納する時は、上部に刻まれた「＊」状の切り込みから中に押し込むだけ。蓋を毎回開け閉めするストレスがありません。

切り込みが弁になって、逆さにしても小物が外に飛び出しづらいのが良いところ。ただ、ピアスやリングなど、小さいもの、細いものはすり抜けてしまう可能性があるので、避けた方がベターかと思います。

Photo: GAKU

ジッパーで上部がぱっくり開く仕様なので、貯まったゴミや小物を出す際は引っ掛かりなくスッと取り出せてストレスフリー。

ゴミを入れて汚れてしまったとしても、ぱっくり開いて中までじゃぶじゃぶ水や洗剤で洗えるので、衛生面も安心なんです！

カラビナでバッグや洋服、乗り物に付けて持ち運べる

Photo: GAKU

「ポッシュ（アウトドアシリーズ）」はカラビナ付きなので、バッグやボトムのベルトループ、自転車、ベビーカーやドッグカーなどに付けて持ち運べます。

すぐ手の届く所に装着しておけば、わざわざ取り出す手間も省けますね。

https://selectedby.jackson.jp/

シリーズ品の「ポッシュ(ファミリーシリーズ)」なら、カラビナに加えパラコードも付属しており、より乗り物に付けやすい仕様です。

https://selectedby.jackson.jp/

「ポッシュ（アウトドアシリーズ）」は、アースカラーを中心とした11色、「ポッシュ(ファミリーシリーズ)」は、パステルカラー6色を展開しています。

家族や仲間と色違いで持つのも素敵ですね。

ジャクソン(Jackson) セレクテッド ポッシュ (Selected Posh) アウトドアシリーズ #KAK カーキ 1,634円 Amazonで購入する PR PR 1,926円 楽天で購入する PR PR

Photo: GAKU

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。