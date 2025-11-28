三山凌輝、新会社設立・フォトブックも決定 “実父と二人三脚”あんかけパスタ専門店オープンへ
【モデルプレス＝2025/11/28】三山凌輝が、このたび新会社「株式会社Star Of Wonder.」を設立し、新たなアーティストビジュアルを公開するとともに、フォトブックの発売を発表した。ファンとのコミュニティを形成する「Life Community」を始動させ、“人と人との繋がりを大切にする”ことをテーマとした新プロジェクト「GOMASU」を立ち上げた。
グループ活動を経て、三山はソロアーティストとして力強く歩み始める。新ビジュアルとともに、これまで培った表現力と存在感を武器に、より自由で大胆なアーティスト活動を皆さまへ届けていく。表現の幅と存在感を武器に、俳優業もさらに加速させ、さらなる高みを目指し挑戦を続ける。
この新たな幕開けを記念し、三山の魅力を多角的に収めたフォトブックを発売する。「Life Community」入会者には、特典として抽選で、親父のあんかけパスタ、店舗プレオープンイベントとトークショーへの参加もできる。
新プロジェクト「Life Community」とは、ファンとのコミュニティを形成し、新しい概念で、より深く相互関係をつくっていくために発足したプロジェクト。さらにその取り組みのひとつとして「GOMASU」を提供する。「GOMASU」はアーティスト活動等のエンタメ事業だけにとらわれず、”人と人との繋がり”を大切にし、ライフコミュニティに参加した人だけでなく、多くの人と人がリアルに触れ合い、共に時間を共有し、関係性を深めていくことを目的としている。
その第一歩として、飲食事業をスタート。“食”という最も身近なコミュニケーションを通して、ファン・地域・アーティストが交わる新しい交流の場を創出する。2025年12月13日にあんかけパスタ専門店「親父のあんかけパスタ」 がグランドオープン。三山が惚れ込んだ “名古屋の隠れた名店” の味を忠実に再現する。その味を共に司るのは三山自身の実父。親子二人三脚で生み出す本格的な一皿を、かつて彼自身も生活したゆかりの街・吉祥寺のNakamichi Garden内 1Fで楽しめる。今後もさらなる活動展開を予定している。（modelpress編集部）
