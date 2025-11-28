『ブラウン』ってこんなにおしゃれ！【GU】ガバッと穿くだけ♡「サマ見えパンツ」

今季の注目カラー「ブラウン」のアイテムが様々なブランドから発売中。【GU（ジーユー）】からは、トレンドをおさえつつも着まわしのしやすい「サマ見えパンツ」が登場している様子。そこで今回は、今すぐに取り入れたいGUのブラウンパンツをご紹介！ スタッフさんの最新コーデもあわせて紹介するので、全身真似してみるのもおすすめです。

ベストセラー入りのパンツはマストハブ

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

公式オンラインストアでベストセラー入りしている大人気パンツは見逃せない！ 秋冬らしいブラウンのコーデュロイパンツは、冬のコーデの主役になりそうな予感。裾にかけてテーパードになっており、今季らしい少しカービィなシルエットでありながらも、すっきりとしたデザイン。ウエストゴムとタック入りでゆったりと穿けるので、インナーを着込んでも楽ちん。普段使いはもちろん、秋冬の旅行やキャンプなどレジャーシーンでも重宝しそう。

ダークカラーを合わせてきれいめに

カジュアルになりやすいコーデュロイパンツをスラックス感覚で取り入れた上品なコーデ。白シャツとゆったりとしたタートルネックセーターで、全体的にダボっとしたシルエットに、柄物のパンプスを合わせてさりげなく女性らしさをプラス。明るいカラーのブラウンは、ブラックや濃いブラウンを合わせることで引き締まり、きちんと感のある着こなしにも。休日カジュアルにはスニーカーやショートブーツを合わせるのもおすすめ。

上品に仕上がる1本は大人世代にぴったり

【GU】「バレルレッグペインターパンツ by rokh」\2,990（税込・セール価格）

周りと差をつけたい時は、発売のたびに話題を集める【rokh（ロク）】とのコラボパンツがおすすめ。女性らしい曲線的なシルエットに、ペインターパンツらしいカジュアルなディテールが混ざった1本は、きれいめからカジュアルまで幅広く使えそう。スラックスのような美しいドレープと立体感で、ラフなアイテムながら高見えも期待できる予感。ざっくりニットやスニーカーとの着こなしも上品な雰囲気に仕上がります。

甘めのペプラムニットもすらっとしたスタイルに

可愛らしい印象のペプラムニットも、ハンサムなディテールのパンツと合わせれば甘さをおさえた着こなしに。腰や太ももまわりはゆとりがありながらもすとんと落ちるデザインで、もたつきにくくすっきりとしたシルエットです。レザー風のシューズやバッグを合わせて、オフィスカジュアルやちょっとしたおでかけシーンにも。今年らしいシルエットながらすっきりとまとまるので、様々なトップスとの着こなしを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Momo.S