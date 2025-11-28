中国メディアのCNMOは26日、あるブロガーがまとめた10月の小米（シャオミ）製電気自動車（EV）の販売台数上位20都市を取り上げ、「意外にも北京、上海、広州、深センはトップ2に入らなかった」と報じた。

このブロガーがまとめたデータによると、10月の全国の販売台数は4万8231台で、うち3万1250台が上位20都市で販売された。

トップは杭州（2892台）で、以下、成都（2526台）、上海（2516台）、深セン（2427台）、広州（2119台）、武漢（2017台）、北京（1930台）、鄭州（1577台）、南京（1491台）、蘇州（1486台）、長沙（1364台）、合肥（1234台）、西安（1232台）、寧波（1030台）、温州（1015台）、南昌（1010台）、重慶（980台）、昆明（827台）、済南（806台）、仏山（771台）の順だった。

1店舗当たりの販売台数で見ると、トップは鄭州（263台）で、以下、南京（213台）、成都（211台）、合肥（206台）、深セン（202台）、長沙（195台）、杭州（193台）、武漢（183台）、広州（177台）、西安（176台）、寧波（172台）、昆明（165台）、済南（161台）、北京（148台）、温州（145台）、南昌（144台）、蘇州（135台）、仏山（129台）、上海（126台）、重慶（109台）の順だった。（翻訳・編集/柳川）