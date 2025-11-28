元CAの愛用品だけ集めました！Qoo10メガ割で買うべきアイテム7選
おうちで肌管理できるご褒美アイテム♡
メディキューブ AGE-Rブースタープロ Qoo10販売価格 33,000円（税込）
前回のメガ割で本当に買ってよかったもの。4つのモードがあって、毛穴・ツヤ・リフト・弾力・LED・振動ケアができるマルチ美顔器なんです！
筆者はシートマスクをした上からブースターモードで浸透させるのが好きで、ほぼ毎日愛用しています♡お値段が少しお高めなので、メガ割でお得に買うのが断然おすすめ◎
毎回メガ割で買う溺愛セラム♡
アヌア PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム Qoo10販売価格 3,450円（税込）
大人気のPDRNセラム。筆者もこちらを使い始めてから肌がととのった感じがします。ストックがなくなると不安になるので、いつもメガ割でまとめ買いしていますよ♡
洗顔後にブースターとして使っても、化粧水のあとに使ってもしっとり◎
毛穴ケアしたいときに使うアンプル♡
イニスフリー レチノールPDRNアドバンスドセラム Qoo10販売価格 4,400円（税込）
レチノール配合のアンプル。筆者は小鼻周りの毛穴が気になるので、化粧水のあとにこちらを部分使いしています！
レチノールは紫外線の影響を受けやすいので、夜寝る前のスキンケアに重宝していますよ◎
髪の毛を褒められるシャントリ♡
ミジャンセン サロン10 プロテインシャンプー／トリートメント ダメージヘア用 Qoo10販売価格 各1,720円（税込）
こちらも前回のメガ割でゲットしたシャンプー＆トリートメント。筆者は髪のダメージが気になっていたので、ダメージヘア用を選びました。
初めて使った日に髪の毛の手触りが変わって感動！使い続けてみると髪を褒められることも増えたので、リピ買い確定しています♡
バレエコアなふわふわチーク♡
デイジーク シルキーベールブラッシュ リキッドチーク 02 スイーティーリボン Qoo10販売価格 1,980円（税込）
バレエコアな新作チークもマストバイ！リキッドをメイクスポンジで頬にぽんぽんとなじませると、いちごカラーのふわふわチークが叶います。
ほんのりツヤも出るので、透明感たっぷりのメイクに♡
1つは持っておくべきガラス玉リップ♡
fwee 3Dボリューミンググロス A03 キャンディー30% Qoo10販売価格 1,760円（税込）
まだ持っていない人はメガ割で買うべきバズリップ。筆者が1年中ヘビロテしているのが、透けるような発色のキャンディー30%です！
縦ジワのないちゅるんとした唇になれるのでおすすめ◎。
リピ買い必須の毛穴ぼかしプライマー♡
tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー Qoo10販売価格 1,870円（税込）
お仕事メイクにも休日メイクにも欠かせない、毛穴をぼかしてくれるプライマー。少量を小鼻や頬の毛穴が気になる部分に塗るだけで、フィルターをかけたようなふわっと肌になれるんです！
今まで毛穴をぼかすプライマーを使うと乾燥してパサパサすることが多かった筆者ですが、こちらは大丈夫でした◎
Qoo10メガ割で買うべきアイテムをご紹介しました！お買い物の参考にしていただけたらうれしいです♡