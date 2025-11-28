タレントの福留光帆（22歳）が、11月26日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。今年の「M-1グランプリ」で、ミキが準決勝に進出したことに「うれしいなぁ」と語った。



番組冒頭、「M-1グランプリ」の話題となり、福留光帆が「あっ、ミキさんいる！」とコメント。令和ロマン・松井ケムリが「ミキさん、（準決勝に）いますよ。これも結構、アツいことですよ」と言うと、福留は「私がAKB48に入って、初めてお会いした芸人さんがミキさんなんですよ。いい人だった」と振り返る。



福留はAKB48に入って、有名人と会えることにワクワクしていたため、初めて会った有名人であるミキと撮った写真を「バリ高校で自慢した。見ろ！って。見て見て見て！って」と言うと、ケムリは「アイドルとかやってる人って、学校であんまりオラつかないんじゃないですか？」とツッコミを入れた。