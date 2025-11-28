福留光帆“M-1の令和ロマン”最近ようやく見た、松井ケムリ「褒めた人の中で1番遅い」
タレントの福留光帆（22歳）が、11月26日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。番組でパートナーを組んでいる令和ロマン・松井ケムリのM-1グランプリでの漫才を最近ようやく見て、改めて尊敬したと話し、「ちょっと緊張してます」と語った。
番組冒頭、「M-1グランプリ」の話題となり、福留光帆が最近になってようやく、番組でパートナーを汲んでいる令和ロマン・松井ケムリの「M-1グランプリ」の漫才を見たと明かす。
福留は「めっちゃ面白いですね！」と漫才の締め方が特にすごいと感じ、最後の方だけ何回も見たそう。福留は「改めて尊敬したんですよ。1回優勝して、もう1回決勝に立つ時のプレッシャーに打ち勝った人なんだと思うと、むっちゃすごい人に見えてきたんで、ちょっと緊張してます」と話したが、ケムリからは「すごくないですし、令和ロマンを褒めた人の中で1番遅い人かもしれない。さすがにね」とツッコミが入った。
