このクオリティで300円でいいの？こだわり派にも推せる！おすすめキッチングッズ

ダイソーをパトロールしていると、持ち手が天然素材でできたこだわりあふれるキッチンお掃除グッズを発見しました。かなりコシのあるブラシで、お値段はなんと￥330（税込）。ダイソー商品とは思えないクオリティなので、道具にこだわりたい方にもおすすめできる商品です。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：木柄PPたわし L字タイプ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480772431

ダイソーをパトロールしていると、ナチュラルなテイストのキッチンお掃除グッズを発見！その名も『木柄PPたわし L字タイプ』。お値段は￥330（税込）でした。

木製の柄とポリプロピレン製のたわしで、先端がカーブしているのが特徴です。柄は天然素材なので色や形にばらつきがあるそうですが、それも味があっていいですよね。

早速使っていきます！

コシがしっかりしています！ダイソーの『木柄PPたわし L字タイプ』

スリムな形状なので、タンブラーのような筒状のアイテムの洗浄にピッタリ。コシの強いハードなブラシのおかげで、こびり付いていた粉末茶の汚れがキレイに落ちました。

また、先端がL字に曲がっているので、底の方もゴシゴシ洗えるのが魅力です。

ブラシの当て方を工夫すれば、フライパンやお鍋などのキッチンツールの掃除にも使えます。しっかりしたブラシなので、頑固な焦げ付きにも使いやすいです。

柄には天然木が使われているので、ゆがみや割れ、カビが出る場合があるんだそう。しかし、ブラシの柄に穴が開いているので、ブラシをフックに引っかけて管理できるのが◎乾燥させやすいですし、ブラシの置き場所にも困らないのが嬉しいです。

今回はダイソーの『木柄PPたわし L字タイプ』をご紹介しました。

ダイソー商品とは思えない素材と腰の強さで、使い勝手も良いキッチンブラシ。これが300円で買えるなんて、いい時代になりました。キッチングッズやお掃除グッズにこだわりがある方にもおすすめできるアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。