これバッグに入れとくと安心だよ！いざって時にあると助かる！コンパクトな100均便利グッズ
商品情報
商品名：ケース付きレインコート（大人用）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：着丈100cm×身幅75cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687429815
急な雨の日のお守り代わりに！セリアの『ケース付きレインコート（大人用）』
外出先で「ちょっと雨が心配だな」と思う日でも、荷物を増やしたくないときがありますよね。
そんな場面で気軽に持ち歩けるのが、『ケース付きレインコート（大人用）』。
中には使い捨てのレインコートが入っていて、軽くてコンパクトで持ち運びに便利。
パッケージはスポーティな印象で見た目もおしゃれ。かっこいいデザインに持っていて気分も上がります。
透明の素材でできていて、とても軽いです。折りたたまった状態だと、手のひらに収まるほどコンパクトです。
その分、生地感はやや薄め。使い捨てタイプではあるものの、一度きちんと着るには十分で、急な雨にぱっと対応できます。
自転車に乗るときや、本格的な登山のようなハードなシーンには不向きですが、普段使いの範囲であれば頼りになる存在です。
雨からしっかり守ってくれるロング丈とフードが嬉しい！
着丈100cm×身幅75cmで、ボタンなどはなく、頭から被って着用します。
160cmのモデルさんに試着してもらうと、頭からひざ下あたりまですっぽり。
丈が長めなので、広範囲にカバーできるのが嬉しいポイント。
フード付きなので、頭が濡れる心配もなし。
紐をきゅっと絞れば、隙間から入る雨も防げて、より安心です。
袖も長めに作られていて、手の甲くらいまでカバーできます。傘を持つ手元が濡れにくいのもありがたいところ。
ポーチやバッグの片隅に収まるサイズ感で、荷物の負担にならないから、お守り代わりに持ち歩きたくなります。
テーマパークやライブ観覧、屋外イベントなど、急な雨降りのときに役立ちます。
今回はセリアの『ケース付きレインコート（大人用）』をご紹介しました。
子ども用も展開されていて、ペンギンモチーフのかわいいケース付き。サイズは着丈75cm×身幅65cmです。お買い物の参考にしてくださいね。
「折りたたみ傘を持つほどではないけれど…」という微妙な空模様の日に、ひとつ持っておくと安心なアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。