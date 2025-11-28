これバッグに入れとくと安心だよ！いざって時にあると助かる！コンパクトな100均便利グッズ

天気が不安定な日に外出するとき、バッグの中に小さく収まるレイングッズがあると便利ですよね。そんな雨の日に役立つアイテムがセリアに売っています！軽くてかさばらず、ケース入りで見た目もすっきり。長めの丈やフード付きで濡れやすい部分をしっかりカバーしてくれます。持ち歩きにぴったりの安心アイテムです。

商品情報

商品名：ケース付きレインコート（大人用）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：着丈100cm×身幅75cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687429815

急な雨の日のお守り代わりに！セリアの『ケース付きレインコート（大人用）』

外出先で「ちょっと雨が心配だな」と思う日でも、荷物を増やしたくないときがありますよね。

そんな場面で気軽に持ち歩けるのが、『ケース付きレインコート（大人用）』。

中には使い捨てのレインコートが入っていて、軽くてコンパクトで持ち運びに便利。

パッケージはスポーティな印象で見た目もおしゃれ。かっこいいデザインに持っていて気分も上がります。

透明の素材でできていて、とても軽いです。折りたたまった状態だと、手のひらに収まるほどコンパクトです。

その分、生地感はやや薄め。使い捨てタイプではあるものの、一度きちんと着るには十分で、急な雨にぱっと対応できます。

自転車に乗るときや、本格的な登山のようなハードなシーンには不向きですが、普段使いの範囲であれば頼りになる存在です。

雨からしっかり守ってくれるロング丈とフードが嬉しい！

着丈100cm×身幅75cmで、ボタンなどはなく、頭から被って着用します。

160cmのモデルさんに試着してもらうと、頭からひざ下あたりまですっぽり。

丈が長めなので、広範囲にカバーできるのが嬉しいポイント。

フード付きなので、頭が濡れる心配もなし。

紐をきゅっと絞れば、隙間から入る雨も防げて、より安心です。

袖も長めに作られていて、手の甲くらいまでカバーできます。傘を持つ手元が濡れにくいのもありがたいところ。

ポーチやバッグの片隅に収まるサイズ感で、荷物の負担にならないから、お守り代わりに持ち歩きたくなります。

テーマパークやライブ観覧、屋外イベントなど、急な雨降りのときに役立ちます。

今回はセリアの『ケース付きレインコート（大人用）』をご紹介しました。

子ども用も展開されていて、ペンギンモチーフのかわいいケース付き。サイズは着丈75cm×身幅65cmです。お買い物の参考にしてくださいね。

「折りたたみ傘を持つほどではないけれど…」という微妙な空模様の日に、ひとつ持っておくと安心なアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。