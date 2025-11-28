西武からポスティングシステムでメジャー挑戦

ポスティングシステムを利用しての米大リーグ挑戦を目指す今井達也投手に、メジャーのベテラン右腕も熱視線を注いでいる。ロッキーズやヤンキースなどで通算727試合登板を誇るアダム・オッタビーノ投手が自身のYouTube番組で自ら言及。今年のワールドシリーズ（WS）でドジャース打線を苦しめたブルージェイズの若き右腕と重ねている。

今井に注目したのはメジャー通算727試合に投げ、41勝、46セーブ、195ホールドを記録している鉄腕オッタビーノ。4月にヤンキースからDFAされ、現在はフリーエージェント（FA）となっている。自身のYouTube番組「ベースボール＆コーヒー」の中で、日本からメジャーに挑戦する右腕について触れている。

ドジャースからFAとなった“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手をゲストに迎える中、WSでドジャース相手に防御率2.84、被打率.186と快投披露したブルージェイズの新人トレイ・イェサベージ投手が話題に。独特なフォームから投じられるスライダーの軌道について、キケは「左投手のスライダーのよう。これまでで一番奇妙。逆方向に曲がるんだ」などと評した。

するとオッタビーノは「新しくやってくる日本人選手のイマイも逆スライダーのようなものを持っているらしい」と言及。「どうなるか興味深いよ。新しい球種かもしれないし、逆スライダーを投げる投手が来年台頭する新しいものになるかもしれない」と興味津々だった。



（THE ANSWER編集部）