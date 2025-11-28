「この冬、イチオシ♡」「果肉がゴロゴロ」【スタバ】もうチェックした？「新作スイーツ・ドリンク」

【スターバックス】の季節のおすすめにラインナップしている「新作スイーツ・ドリンク」をチェック。白に染まったドーナツ、ストロベリー系のフラペチーノ®と、気分の上がるようなメニューが登場中です。どちらも贅沢な仕上がりでお腹も心も満たされるかも。おうちや店内で味わいながら、心躍るひとときを楽しみませんか？

コーティングたっぷり感が嬉しい「ホワイトチョコマカダミアドーナツ」

インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんが「この冬イチオシのドーナツです」と語るこちら。ホワイトチョコで白く染まった可愛らしい新作ドーナツです。コーティングは厚めにたっぷりと乗った贅沢な仕上がりで、口当たりの良さが楽しめそう。少しヒーティングすれば、よりとろけるような味わいが楽しめるかも。

果肉ゴロゴロと噂の「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」

ドリンク系の新作として登場したこちら。白と赤のコントラストが映えるおしゃれな一杯が、気分まで上げてくれそうです。コーヒー系よりもカフェインが控えめなティー系は、夕方でも気兼ねなく飲めそう。インスタグラマー@asumon45さんいわく「いちご果肉がゴロゴロたっぷり」の贅沢仕様で、ドリンクながら飲みごたえも感じられそうです。

