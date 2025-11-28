ただのビニール袋にしか見えないのに…鬼バズ中の100均トラベルグッズ

SNSで大人気の熱圧着タイプのトラベル用パウチ。セリアで売られているイメージがあったのですが、先日ついにダイソーでも発見！なんと20枚入りで110円（税込）とコスパ◎な商品だったのでご紹介します。使い捨てで衛生的なうえに、ボトルタイプの比べてかさばらず持ち運びやすいアイテム。早速ご紹介します♪

商品情報

商品名：トラベル用 パウチ容器 10ml 20P 熱圧着

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦9×横7cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4968583258835

SNSで大人気！ダイソーで見つけたトラベル用の詰め替えパウチ

旅行や出先にスキンケアなどを少量持ち運ぶのに便利な詰め替えアイテム。繰り返し使えるボトルタイプなどもありますが、できれば使ったらそのまま捨ててしまいたい筆者としては、少しだけ面倒でした。

そこで活躍してくれるのがSNSでも大人気のダイソーの『トラベル用 パウチ容器 10ml 20P 熱圧着』。お値段は20枚入りで110円（税込）とコスパ◎です。

1枚当たり約10ml入るサイズ感で、切り口が最初からついているタイプ。そのためハサミがなくても、簡単に開けることができます。

詰め替えラクラク！衛生的に使い捨て出来るアイディア商品

詰め替え方は簡単で、袋に持っていきたいスキンケアを入れたら…。

ストレートヘアアイロンなどで封をします。キッチンペーパーやクッキングシートなどの上から、140度で約5秒ほど熱を加えます。

使用するヘアアイロンや、キッチンペーパーの厚みなどによって加熱時間に差があるので、様子を見ながら作業をすると安心です。

仕上がりはこんな感じ。試供品のようなサイズ感で持ち運びラクラク！ボトルタイプよりもかさばらず、使い捨てタイプなので繰り返し使うボトルよりも衛生的です。

中身が少量でもしっかりと密封でき、漏れの心配がないのがうれしいポイント。ただし、シンナー・アルコールなどの有機系や、除光液や香水などの揮発性の溶剤が含まれた液体、燃料は入れることができないので注意が必要です。

また、飛行機の中など気圧の変化が大きい場所では、破損や液漏れの恐れがあるので、さらにジッパー付きの保存袋などに入れておくと安心です。

今回はダイソーで購入した『トラベル用 パウチ容器 10ml 20P 熱圧着』をご紹介しました。セリアなどで話題になっていた商品ですが、ダイソーでもついに入手できるようになったので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。