100均で買って正解だったわ〜！悩みを一気に解決♡買い足し確定のお値打ちグッズ

ダイソーをパトロールしていると、フィギュアなどをディスプレイできる便利グッズを発見しました。シンプルなデザインなのでコレクションの邪魔をしないのが魅力。また、台座が白いのでインテリアとの相性もいいんです！部屋の馴染みやすさやグッズの汚れ問題など、お悩みをまるっと解決してくれる優秀グッズですよ♪

商品情報

商品名：円柱型ディスプレイボックス（A）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：高さ12.5cm×幅15cm×奥行11.2cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480763507

フィギュアやぬいぐるみをディスプレイできる！ダイソーのお値打ちグッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、ディスプレイに使いやすそうなクリアボックスを発見！その名も『円柱型ディスプレイボックス（A）』。お値段は￥220（税込）でした。

フィギュアや小物を飾るのに便利で、コレクションをほこりや汚れから守ってくれる優れもの。透明でシンプルなデザインが使いやすく、飾る小物の邪魔をしないのがGOODです。

特にこの台座部分が秀逸で、ホワイトカラーがお部屋によく馴染みます。こういった100均グッズって台座が黒いことが多いので、インテリアとの相性にこだわりたい方にもおすすめです。

キレイに飾れる♡ダイソーの『円柱型ディスプレイボックス（A）』

ディスプレイボックスの大きさは、約高さ12.5cm×幅15cm×奥行11.2cm。コンパクトなものはよく見かけますが、ダイソー商品でこのサイズ感は結構貴重だと思います。こんな風にミニチュアで立体感のあるディスプレイが楽しめるので、表現の幅が広がります♪

転がりやすそうなぬいぐるみも、これに入れるとしっかり固定できるのでありがたいです。円柱型も珍しく、四角いディスプレイケースとはまた違う印象を受けます。

グッズがほこりを被るのは嫌だけど、ケースは浮いてほしくない…そんなディスプレイに関するお悩みを一気に解決してくれるので、もっと買い足したくなりました♡

今回はダイソーの『円柱型ディスプレイボックス（A）』をご紹介しました。

いくつか購入すれば積み重ねることも可能！コスパ良くキレイにコレクションを飾りたい方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。