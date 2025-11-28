絶好調の“世界王者”が勝利で、そしてまた違った角度でファンを喜ばせた。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第2試合はEX風林火山・内川幸太郎（連盟）がトップを獲得し個人6勝目を飾った。さらにインタビューでは芸人・江頭2:50と交わした“男の約束”を実行に移し、見る者を笑いに包んだ。

【映像】内川、江頭との約束「衝撃の罰ゲーム」

第1試合に出場した永井孝典（最高位戦）がEX風林火山に11月14日ぶりに勝利をもたらした。内川もこの勢いに続きたい。そんな中、2試合目は東家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、内川、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）の並びでスタートした。なお、阿久津は1試合目に続き連投となった。

東1本場、内川がピンフ・タンヤオでリーチをかけると、イーシャンテンの阿久津からこぼれたドラの2筒で、内川がロンアガリ。8000点を加点するスタートダッシュに成功した。さらに東4局でも内川が阿久津のリーチを潰す、ツモ・タンヤオ・赤1で4000点（供託1000点）を加点した。

迎えたオーラスではトップ目の内川と2番手の下石の差はわずか100点。跳満ツモでトップという条件の阿久津がリーチをかけるが、小林、阿久津の2人テンパイのままで流局。内川が逃げ切った。接戦を制した内川に、ファンからは「痺れる」「内川さんナイストップ！」などの称賛の声が上がった。

EX風林火山は今期、同日連勝は5回目。その内、永井・内川のコンビで3回決めている。さらにこのトップでチームはKONAMI麻雀格闘倶楽部を抜いて、暫定1位に躍り出た。インタビューで内川は「デイリーダブルうれしいです」と爽やかな笑顔を見せた。またこの日、沖縄ではチームのパブリックビューイングが行われていた。炎護舞隊（風林火山ファンの呼称）に向け、内川は「（デイリーダブルで）最高のパブリックビューイングになったんじゃないかなと思います。引き続き明日も試合もありますので、頑張っていきたいと思います」と語りかけた。

しかし、内川には試合を終えた後の大きな舞台が待っていた。江頭2:50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の企画で“男の約束”として誓った罰ゲームを実行することに。非常にシュールなネタを全力で披露する内川の姿に、ファンは「なにこれw」「やり切った！」などと沸いていた。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）2万8100点/＋48.1

2着 BEAST X・下石戟（協会）2万7000点/＋7.0

3着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）2万5000点/▲15.0

4着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）1万9900点/▲40.1

【11月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋592.1（50/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋540.9（50/120）

3位 BEAST X ＋150.8（50/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲65.9（48/120）

5位 TEAM雷電 ▲72.4（50/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲112.6（48/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲188.4（52/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲253.3（50/120）

9位 EARTH JETS ▲256.3（50/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲334.9（48/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）