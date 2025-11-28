【林 壮一】学費を稼ぐためにアダルトフィルムに出演…アメリカの売春婦が「自由で幸福」を感じているワケ

米国で唯一「売春宿」が合法化されたネバダ州

2025年10月24日、ラスベガス観光局（Las Vegas Convention and Visitors Authority）は、「今年9月のラスベガス訪問者数が、前年よりも8.8％減少。ホテルの稼働率も前年の83.9％から78.7％に減った」とアナウンスした。特に平日は客足が遠のいているそうだ。

とはいえ、高級ホテルが立ち並ぶストリップ通りの平均客室料金は、１泊206.54ドルと高騰している。ダウンタウンのそれは98.83ドル、ラスベガス全体では190.56ドルとなっている。

そんな状況であっても、ストリップ通りから西におよそ97kmの地で営業中の売春宿「Chicken Ranch」の執行役員は自信満々に口を開く。

「パンデミック（コロナによる）が明けてから、ビジネスはずっと右肩上がりだ。金額は公表できないが、一昨年よりも去年、去年よりも今年と、純利益のベストを更新している。1976年のオープン以来、今が一番いい数字を叩き出しているよ。

女性たちのサービスがメインだが、フロアに備えてあるバー、そしてお土産のシャツやキャップ、ボールペンなども良く売れている。嬉しいことさ」

米国内で唯一売春宿の経営を合法化しているのがネバダ州である。ただ、ストリートで娼婦を買ったり、ホテルの部屋でカネを払ってコトに及ぶと罪になる。ネバダ州内で認可された地域で売春宿を開き、その建物の中で性行為をすることが合法なのだ。

年間収益が少なくとも5千万ドル、好調なら7千500万ドルに達するというRanchビジネスのトップを走る宿で働く4名をインタビューした。

最初に現れた37歳の女性は、草履で言えば「前坪」と呼ばれる部分に、蝶のついたサンダルを履いていた。源氏名は、イザベラ・ナイス。水色の半袖シャツに薄いオレンジ色のミニスカート。ルーツはハワイに移り住んだ日本人で、父方の祖父は日本軍による真珠湾攻撃を境に、迫害を受けていると語った。

「私の育ちはラスベガスよ。不夜城と呼ばれるけれど、住民にとっては隣人同士の繋がりが深い、小さな街。物心ついた頃には里親の下で暮らしていた。同じように引き取られた、血の繋がりのない姉がいる。２歳上だったかしら。

母は裁判所の事務員として週に5回、働いていた。今もそこに勤務している。父は特別支援学校の体育教師。以前はフットボールのコーチだったんだけど、障害のある中学生を支えているわ。両親は私に、『いつも、他者に親切にしなきゃいけない』って躾た」

血の繋がりのある母親はフロリダ州在住だと聞いているが、実際はどうだか分からない。きちんと会ったことはないと告げた。

「小学生の頃は、スパイが出てくるコメディドラマ、『CHUCK』にハマっていて、CIAで働きたいな、なんて考えていた（笑）。でも、高校時代に少しビジネスマネージメントを学んで、気が変わったの。何か商売をやってみたいと思った。それで、コミュニティカレッジでビジネスと心理学の知識を得た。

高校３年の時に、大学生に混じって授業を受けられたの。地域のコミュニティカレッジが200名の高校生を受け入れてくれて、その一人に選ばれた」

ナイスは微笑んだ。

週に5〜6人を相手にする

日本の短期大学にあたるコミュニティカレッジを卒業した彼女は、さらに心理学を追求したかった。しかし今日、米国大学の授業料は目が飛び出るほど高額である。州立大学進学を希望する場合、同州の住民であれば年間の授業料は１万5000ドルくらいで済むが、他州からの入学生はその５倍、学校によっては８倍もの金額を請求される。私大なら、年間10万ドルの費用がかかるケースも珍しくない。

「自分で学費をなんとかしようとした。それでコミュニティカレッジ在学中に、ストリップバーで踊り始め、並行してアダルトフィルムに出演したの。19歳の頃よ。やがて、もっと稼げると聞いて、ネバダ州の北部にあるRanchで働くようになった。Chicken Ranchに来たのは3年ほど前。両親も知っているわ。『何でも望むことをやったらいい』って言ってくれた。あんまり仕事についての会話はしないけどね。

Ranchは定期的にHIVや性病の検査をするし、お客さんにもスキンの着用を義務つけるから安全。それに、シフトも思い通りになる。2週間勤務の契約をする子が多いけれど、私は１カ月に１週間だけ。その後は休暇を楽しむの。だいたい旅行に出かけている。ガーっと仕事した後はのんびりしながらポルノの撮影をこなすって感じ。オンラインでファンと繋がることもやっているわ。“個人のガールフレンド”っていうニーズがある。それを世界中に広めたいな。

Ranchでの仕事はトータルで6年くらいよ。この職業のトップが120万ドルの年収を得ていることは知っている。私も100万ドルの貯蓄ができたしね。税金もちゃんと納めているわよ。ハードな仕事だから、リラックスする時間が不可欠なの。平均して、週に５〜６人を相手にする」

ナイスは朗らかで、よく笑った。

「今はお客さんと触れ合い、かつカメラの前でポーズを取っているけれど、いずれはマネージメント側に移行したいと考えている。ディレクターとかね。自分にはクリエイティブな才能があるって感じているから。それに、いつまでも出来る仕事じゃないでしょう」

自分の仕事に誇りを持てなくてどうするの？

ナイスは、こんな言葉も漏らした。

「時々、哀しくなる時もある」

筆者がメモを取っていると、一瞬重くなった空気を掻き消すかのように彼女は話した。

「人生って、いい時も悪い時もあるわよね……お客さんとの出会いや、こうして取材されることには喜びを感じる。とっても素敵な時間よ。時々、『こんな形のセックスは、必要ない』なんて言葉を吐かれたりもする。けれど、私は情熱を感じているわ。自分の仕事に誇りを持たなくてどうするのよ。ポルノフィルムの出演だって同じ。私はいつだって前向きにお客さんと接している。

同業者の皆もそう。楽しんでセックスしなきゃ。ポルノの方は、スポーツ的な要素がある。“試合”って感じかな。決められた撮影時間内に終えなきゃいけないからね。Ranchの仕事は、私を選んでアポイントメントを入れてくれた方に、最大限サービスして満足してもらわなきゃ。だからより時間をかける。１対１のコミュニケーションだしね。似て非なる仕事の掛け持ちが、私に充実感をもたらしているわ」

ナイスに、他者にはない自身の売りを訊ねてみた。

「私に会いにきてくれる人、それぞれに、＜バケーション＞だと感じてもらえるように接している。非日常を味わって頂く。人生で一度きりの関係だとしても、普段とは全く違う空間で、刹那の幸福を感じてほしいの。私のポルノを観てファンになってくれた人が訪れることも結構ある。

お客さん一人一人のバックグラウンドも、職業も、私に対する要求も違うわけだから、いかに楽しませるかが肝心よね。どんなタイプにだってこれ以上ない対応をしなきゃ、私の価値は上がらないでしょう。絶対に、一方通行になってはダメ。肌を重ねるんだから、『来てよかった』『ナイスに会えて良かった』『また行きたい』って思わせるのがエキスパートよ」

彼女の哲学はRanchのみならず、いかなる社会においても通じるものに聞こえた。

「私はフリーランスだもの。需要を満たさなければ、生き残っていけない。自分の人生にとって最も大事なものは、自由。おカネを稼いで、きちんと眠る部屋があって、好きな場所を旅行する。健康的な暮らしをする。

19歳で家を出て自分でアパートを借りてから、他人に縋らないように生きてきた。ゆとりのある生活をして、時には素敵なレストランで食事をし、人生をエンジョイできる環境を手に入れた。投資の勉強もしている。まずは家を購入したい。それが当面の目標かな」

彼女は笑顔を絶やさず、快活に喋ったが、里親に育てられ、いち早く独立しなければならなかった現実も垣間見えた。それでも悲壮感はなく、堅忍不抜という語が似合うように感じた。

