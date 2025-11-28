日本で増加している「半うつ」という病…家事も仕事もできるけど、”心だけ置いてけぼり”の人へ

笑って過ごしてはいるけど、心では泣いている。寝ても寝ても疲弊感が取れない。このままではいけないと思いながら、なんにもする気が起きない。「大丈夫？」と聞かれたら、つい「大丈夫」と答えてしまう──。

こうした状態を「半うつ」と名付け、その実態と対処法を示した『半うつ 憂鬱以上、うつ未満』（サンマーク出版）が注目を集めている。著者は、25年間で20万人以上の心の不調と向き合ってきた精神科医の平光源さん。高校時代の不登校、3浪でのうつ病を経験し、自身の体験をもとに、精神科医として心のケアに当たってきた。

今、なぜ「半うつ」の人が増えているのか。うつ病とはどう違うのか。平さんに話を聞いた。

「半うつ」とは何か

――「半うつ」とはどういう状態なのでしょうか。

仕事に行けるし、家事もできる。だけど、確かに憂鬱を超えた不快感がある。病院に行くほどではないけれど、このままじゃ怖い――。本書のタイトルにあるとおり、憂鬱以上、うつ未満の状態こそが「半うつ」です。

半うつの状態は、うつ病ほどではないものの、脳内の神経伝達物質のバランスが崩れている状態とも言えます。

うつ病では、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンという3つの神経伝達物質のすべての働きが大きく低下しますが、半うつの場合は、そこまでいかなくても、その途中で、何か1つ、もしくは2つの神経伝達物質がうまく働いていない状態だと考えてもらうといいと思います。

――半うつの状態のほうがうつ病よりも回復しやすい。

3つの神経伝達物質を自動車にたとえるとアクセル、ブレーキ、エンジンです。

これらすべてが機能不全に陥った状態を修復するには、相当な時間と労力を要します。

一方で、定期点検で軽度の異常が見つかった場合であれば、比較的短時間で正常な状態に回復させることができますよね。1か所、あるいは2か所だけだと、適切な療法や生活習慣の改善により、回復への道筋をつけやすいんです。

私のクリニックには、本格的なうつ病になってから来られる方がとても多いです。

うつ病の回復には相当な時間がかかります。短くても6か月ぐらい。長い方だと、実際に15年かかっている方もいらっしゃいます。

――15年も。

例えばそれが学校の先生の場合を考えてみましょう。

この職業には、保護者対応や学年主任としての相談対応、担任と校長の板ばさみ、モンスターペアレントとの対応など、いろいろなストレスがあるケースが多いです。

こうしたストレスにさらされると、せっかくセロトニンやドーパミンが回復しても、すぐにまた消耗してしまうのです。その結果、憂鬱な状態が長期化し、なかなか抜け出せなくなってしまいます。

だからこそ、少し調子が悪いな、と感じた時、例えば、エンジンもアクセルも問題ないけれど、ブレーキに異常を感じるような、そんな心の状態の時に、これは「半うつ」なのだと気づいてほしいのです。

この苦しさにはちゃんと名前がある。それを自覚すれば、ちゃんと回復できる。「半うつ」はそういう希望の言葉なんだということをお伝えしたいです。

なぜ今、「半うつ」の人が増えているのか

――本書では「5人に1人の現代病」と位置づけていますが、なぜこういう人が増えているのでしょうか。

現代社会は効率を優先するあまり、人々に過剰な競争を強いる社会となってしまっています。自分と他人を比べ、より良く、より効率的にと終わりのない競争を強いられる中で、人は心の余裕を失っていくのです。

例えば、24時間をかけて成果が出たのを18時間に短くできたら、それを12時間にしようという話になる。そして、12時間が達成できたら、次は9時間でやろうと、どんどん効率を目指していく。

こうした効率至上主義の結果なのか、暮らし自体も変わりつつあります。

ドラマを倍速で見たりとか、途中を飛ばして結論だけ見ちゃったりという方も増えましたよね。でも、ドラマって、ゆっくり感情とか時間の流れを味わうものです。それなのに倍速で済ましたり、結論だけ見て終わりにしたりしていたら、人生の喜びとか、楽しみから遠ざかってしまいます。

――平さん精神科医として25年診療されていますが、2000年ごろと今とでは、半うつの方は増えていると感じますか。

明らかに増えています。臨床的なデータから見ても明らかなんですがスマートフォンの影響も大きいですね。少ない方でも１日に2時間から3時間はスマホを使っています。こうなると、１日24時間あるはずなのに、実質１日が21時間ぐらいになってしまいます。

さらに、この21時間から睡眠時間を差し引いてみてください。すると、自分のために使える時間、つまり、ゆっくり休息をとったり、大切な人のことを思ったりするような時間が、極めて少なくなっていることに気づくはずです。当然これは、心にも体にも負担がかかる生活です。

真面目な人ほど読んでほしい

――この本をどんな人に読んでほしいですか。

仕事に一生懸命取り組んでいる、真面目な人にこそ読んでもらいたいですね。そういう人ほど、日常の様々な場面でイライラやストレスを感じているはず。真面目に頑張っているからこそ、周りの人や状況への不満を抱えがちですからね。

ただ、そうしたネガティブな感情を抱くこと自体は、決して悪いことではありません。

問題なのは、そうした感情に囚われすぎてしまうことです。

真面目な人ほど、自分の価値を認めるために、より良く生きようとか、効率を上げようとか、他人より優れていようとか、そんな余計なことを考えてしまいがちなのです。でも、そんなふうに頑張れば頑張るほど、かえって辛くなってしまう。

そして、「こんなに辛いなら、死んだ方がマシかもしれない」なんて考えてしまうこともあるかもしれない。

だから、この本の最後にも書いたのですが、本当は生きているだけで十分なんだということを、ぜひ忘れないでほしい。特に真面目に頑張っている人こそ、この本を読んで、そのことを思い出してほしいのです。

