¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿º£°æÍã¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°úÂà¸å¤ÎÄ¹È±¤äÉ¦¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥ï¥¤¥ë¥ÉÌ£¤òÁý¤·¤¿º£°æÍã¤µ¤ó
º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡¡¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Î¿·Éè¡ª¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê²Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ä¹¤á¤Î¹õÈ±¤Ï¶ßÂ¤ò¤Ï¤Í¤µ¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¸ý¤Ò¤²¡¢¤¢¤´¤Ò¤²¤òÃß¤¨¤¿»Ñ¤Îº£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¡×»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤¦¡¢ÌîÀÌ£¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍã¤¯¤ó¡ª¤ª´éåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍã¤¯¤ó³Ê¹¥¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¶ßÂ¥¯¥ë¥¯¥ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼Ö¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Î¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍã¤¯¤ó¤Î¿·¶Ê¤â³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢1981Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë2002Ç¯¤Ë¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å2017Ç¯¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½¡¦STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¤òÂà½ê¡£¸½ºß¤Ï¾¾ÃÝ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£