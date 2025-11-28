本格的な冬に備えて買うなら今。

寒い季節のPC作業は、指先が冷えて、動きがニブっちゃいますよね。ツラい思いをしてまで仕事をせずとも、テックの力で解決できることがあります。

45℃でほっかほか

サンコーの「手首ぽかぽかヒーター付きマウスパッド」は、USB給電で手首を置くリストレストが発熱します。フカフカのクッションは手首の負担を減らし、長時間の作業が楽チン。パッドの底面は滑り止めがあり、ズレにくく安定します。

今ならブラックフライデーのセールで15%オフ。ついポチりたくなる2,108円という値下げっぷりです。

発熱しなければ暖かい季節でも

手首が温まれば、血流促進で指先も暖か。でもパッド部分は発熱しないので、バッテリー内臓の無線マウスでも安心です。ケーブルを抜けば発熱ナシでオールシーズンOKですが、もし夏にエアコンが寒かったら発熱させるのもアリでしょう。

筆者やうちの家族のように、冬は指ぬき手袋を装着する人も少なくないと思います。でも脱着や洗濯も手間ですもんね。マウスパッドが暖房器具化していれば、マルっと解決です。

